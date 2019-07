PSG - Marquinhos salue l'arrivée du "grand joueur" Herrera

Le défenseur du Paris Saint-Germain s'est félicité de l'arrivée dans la capitale de l'ancien joueur de Manchester United, dont il apprécie le profil.

"Il y a un vrai manque d'état d'esprit (...) Le foot c'est un travail collectif, en équipe quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Si on ne pense pas les uns pour les autres, surtout dans ces moments difficiles on va prendre des claques de toutes parts", déclarait le Brésilien Marquinhos, le 1er mai dernier, au sortir d'une défaite cuisante sur la pelouse de , quelques jours après une finale de perdue.

Souvent exemplaire depuis son arrivée dans la capitale française, l'ancien joueur de l' en attendait donc autant de ses coéquipiers, bien conscient qu'au PSG, les maux viennent souvent de la tête. Ainsi, force est de constater que le principal intéressé avait de grandes chances d'apprécier l'arrivée de l'Espagnol Ander Herrera, libre de tout contrat, qui débarque à Paris avec la réputation de jouir d'une mentalité exemplaire.

L'article continue ci-dessous

"C’est des joueurs comme lui qu’on veut avoir à nos côtés”

Justement, Marquinhos s'est exprimé sur le sujet vendredi soir, dans des propos accordés à RMC Sports. Et comme prévu, c'est une réelle satisfaction pour lui que de voir débarquer l'ancien milieu de terrain de .

​

"On en avait vraiment besoin pour renforcer notre milieu de terrain. J’ai dû jouer à cette position de temps en temps lors de la dernière saison, donc c’est toujours bien d’avoir un renfort de ce calibre. C’est un grand joueur, son nom était cité depuis un moment comme une possible recrue pour notre équipe. On sait que c’est un joueur qui donne toujours le meilleur de lui-même pour son équipe, c’est des joueurs comme lui qu’on veut avoir à nos côtés”, a déclaré Marquinhos, qui pourrait remporter la Copa América dimanche soir, avec la Seleçao.