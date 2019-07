Brésil, Dani Alves : "On doit aller au bout"

Après la victoire contre l'Argentine, le capitaine du Brésil a déjà les yeux tournés vers la victoire en finale contre le Chili ou le Pérou.

Le est en mission. Après avoir échoué en 2014 à domicile lors de la , le Brésil ne veut pas faire revivre un tel traumatisme à son peuple. Les Auriverde se sont qualifiés pour la finale de la Copa America dans la nuit de mardi à mercredi en venant à bout de leur ennemi historique, l' , au terme d'un match globalement maîtrisé et grâce à des réalisations de Gabriel Jesus, en première période, et Roberto Firmino, en seconde.

Le Brésil ne connaît pas encore son adversaire pour la finale de la Copa America qui aura lieu dimanche. Ce sera le ou le . Mais en soit peu importe l'adversaire, le Brésil aura à coeur de gagner et de triompher dans une compétition qui lui échappe depuis 2007 à savoir trois éditions sans victoire. Au micro de SporTV, Dani Alves qui vit peut-être sa dernière Copa America n'a qu'une seule obsession : soulever le trophée.

Tite : "Messi est exceptionnel"

"Je suis conscient de mon âge, mais ça ne m'importe pas. Dans le foot, les gens veulent des résultats, et c'est ça qui m'intéresse. Je veux aider le groupe à gagner, c'est le seul chemin. Je ne veux fermer la bouche de personne mais je veux assumer mes responsabilités. Et maintenant, on doit aller au bout et soulever la Coupe", a confessé Dani Alves, qui a quitté le PSG en fin de saison, après la victoire contre l'Argentine.

Le sélectionneur du Brésil a rendu hommage à Lionel Messi : "J'ai parlé à Scaloni, peut-être après qu'il vous ait parlé, mais Messi est un extraterrestre. Messi est exceptionnel. Il mérite une telle considération, cette révérence qu’il mérite. Et pour neutraliser un tel joueur, avec vos actions sur le terrain, vous ne pouvez pas l’arrêter. Nous avons dû bricoler la structure de l'équipe, Firmino a dû évoluer plus en retrait pour bloquer les espaces dans l'axe de réduire ses actions et pour profiter de notre vitesse".

Tite est fier de ses troupes et a encensé Gabriel Jesus : "Nous avons marqué et obtenu moins de possession du ballon que d'habitude, mais nous avons apporté de l'efficacité et nous avons été décisifs. C’est un pas de plus, nous sommes heureux, mais c’est un pas de plus vers la finale et demain nous connaîtrons l’autre adversaire. Gabriel Jesus réjouit tous les entraîneurs qui travaillent avec lui. Il travaille énormément et n'abandonne jamais, sa persévérance est impressionnante".