OFFICIEL - Ander Herrera est un joueur du Paris Saint-Germain

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, l'Espagnol s'est engagé pour 5 ans en faveur du Champion de France, ce jeudi.

Parmi les très nombreuses rumeurs liées au mercato du , celle envoyant Ander Herrera, en fin de contrat à , chez le Champion de en titre, a sûrement été l'une des plus précoces lors de ce marché des transferts.

Et pour cause, le principal intéressé n'avait laissé aucune place au doute quant à son avenir, annonçant lui même son départ des Red Devils dès le 11 mai dernier. "Je vais me souvenir de ces presque 200 matches avec ce maillot car avoir joué pour le plus grand club anglais a été un grand honneur. Merci pour ces 5 ans incroyables", avait notamment écrit l'Espagnol, alors annoncé tout proche du club de la capitale.

Finalement, les supporters du PSG auront donc attendu jusqu'à ce jeudi 4 juillet pour que l'arrivée du milieu de terrain souhaité par l'entraîneur Thomas Tuchel soit officiellement annoncée par le club. Que ces derniers se rassurent, c'est bel et bien à Paris qu'Herrera évoluera l'an prochain.

"Le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France"

En effet, le Paris Saint-Germain a annoncé ce jeudi l'arrivée de sa deuxième recrue estivale après celle d'un autre Espagnol en la personne de l'ex joueur du Pablo Sarrabia, arrivé il y a quelques jours. À Paris, celui qui était donc libre de tout contrat s'est engagé pour une durée de cinq ans, et portera le numéro 21 au dos de son maillot. Une véritable satisfaction, à en croire ses toutes premières déclarations. ​

"Le Paris Saint-Germain est le plus grand club de France, qui continue de progresser, et qui joue pour gagner tous les titres possibles. J’avais très envie de rejoindre Paris et de porter ces couleurs. Le club a une très belle histoire et je suis heureux de pouvoir écrire de nouvelles pages ! Rejoindre ce club est une sensation extraordinaire", a souligné Ander Herrera, dans le communiqué publié sur le site internet du PSG.

"J’aime aussi la ville. Paris est la plus belle ville du monde. Je vous promets trois choses : travail, professionnalisme et passion. Je vous promets également d’améliorer mon niveau de français parce que je pense que la langue est très importante pour la communication d’une équipe."