PSG : Marquinhos, Bernat et Meunier vers un forfait à Monaco

Thomas Tuchel a annoncé ce mardi les probables forfaits de Marquinhos, Juan Bernat et Thomas Meunier pour le déplacement à Monaco.

Après le match nul 3-3 dimanche au Parc des Princes, le PSG et se retrouvent mercredi (21h) au Stade Louis II pour le match en retard de la 15e journée de .

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devrait être privé de Marquinhos, Juan Bernat et Thomas Meunier. L’entraîneur parisien a annoncé ce mardi en conférence de presse qu’on se dirigeait vers un forfait pour ces trois joueurs.

"Nous sommes presque sûrs que Bernat, Marquinhos et Meunier ne seront pas là. Ce n'est pas grave, mais ce n'est le moment de prendre des risques. Pour les autres, on va voir. On va décider après l'entraînement. Il y a quelques pépins musculaires, mais c'est normal", a-t-il déclaré.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.