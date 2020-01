Monaco-PSG, Thomas Tuchel : "Je ne pense pas une seconde à Dortmund"

L'entraîneur du PSG était en conférence ce mardi à la veille de retrouver Monaco au Stade Louis II pour le match en retard de la 15e journée de L1.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Nous sommes presque sûrs que Bernat, Marquinhos et Meunier ne seront pas là. Ce n'est pas grave, mais ce n'est le moment de prendre des risques. Pour les autres, on va voir. On va décider après l'entraînement. Il y a quelques pépins musculaires, mais c'est normal.

C'était un match attendu, contre une équipe très forte. Il y a des détails à ajuster, mais nous sommes prêts à gagner contre Monaco et je suis convaincu que nous sommes capables de le faire. Tout le monde a vu qu'ils sont forts, mais nous sommes forts aussi.

"On n'attend pas trop de l'équipe"

Une mise au point sur le système

Qu'est-ce que je peux dire... On peut jouer en 4-1-4-1, 4-4-2 ou 4-3-3. On n'a pas de garantie de gagner dans n'importe quel système, ça n'existe pas ça. Si on joue en 4-4-2, on doit jouer d'une certaine manière, je l'ai déjà dit. On va ajuster certaines choses. Le foot, ça dépend de plusieurs aspects. C'est un ensemble. (...) Dans certains matches, c'est super bien comme contre où on gagne 5-0. Mais il y a des matches comme dimanche contre Monaco où on fait 3-3. Ce n'était pas une mauvaise performance, mais on doit améliorer des détails. Si on le fait, on a une bonne possibilité de gagner.

Les attentes envers le PSG

Nous sommes ici pour donner du plaisir à tout le monde, aux supporters aussi. On n'attend pas trop de l'équipe, mais on doit admettre la réalité. On a joué contre une équipe très forte et on ne peut pas parler uniquement du système. On peut gagner et perdre avec n'importe quelle structure. C'est prouvé.

Le duo Mbappé-Icardi

C'est un petit peu la même chose (que le duo Mbappé-Falcao à Monaco, ndlr). Mauro (Icardi) a un petit peu les mêmes caractéristiques que Falcao. C'est une bonne association. Ils aiment jouer ensemble, et c'est bien. Ils sont la dernière ligne, c'est super difficile de défendre sur eux. C'est un bon mix.

"Di Maria ? Vous savez que je l'aime beaucoup..."

Monaco, un air de Dortmund ?

Monaco, ce n'est pas du tout pareil que Dortmund. On ne sait pas si on aura les quatre attaquants. On ne sait pas non plus si on aura les trois au milieu, s'il y aura des blessés. Chaque jour, j'essaye de trouver des solutions pour équilibrer l'équipe et le vestiaire, pour faire sentir à chacun qu'il y a de la concurrence aussi. C'est comme ça et c'est mon job depuis le premier jour. Contre Dortmund, on devra trouver des solutions, mais je ne pense pas une seconde à Dortmund.

La forme de Di Maria

Vous savez que je l'aime beaucoup. C'est un gars super fiable et super compétitif, avec beaucoup de qualités et une bonne mentalité. Je ne suis pas inquiet.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.