PSG-Manchester City, Zubizarreta : "Comme Guardiola, Pochettino a encore l’âme du joueur et du capitaine qu’il a été"

L'ancien directeur sportif de l'OM a évoqué le duel entre Pep Guardiola et Mauricio Pochettino ce mercredi soir.

L'Europe entière trépigne d'impatience avant le choc entre le PSG et Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions ce mercredi soir. Dans une interview accordée à Le Parisien, Andoni Zubizarreta a évoqué l'affrontement entre le PSG et Manchester City par le biais de deux hommes qui auront un grand rôle à jouer et qu'il connaît bien : Pep Guardiola et Mauricio Pochettino. L'ancien international espagnol est fan de son compatriote.

"Ah Pep ! Il se pose toujours des questions, même à l’issue d’un succès après un titre. Il arrive à identifier le petit détail à améliorer. Il est sans cesse en éveil, en ébullition. Il est dans une recherche permanente. Sa préoccupation est d’apporter une réponse tactique adaptée à chaque adversaire afin de trouver la faille. Il souhaite toujours aller un peu plus loin dans sa démarche tactique", a analysé l'ancien directeur sportif du FC Barcelone et de l'OM.

"Il n’aime pas la possession pour ce qu’elle est, mais pour e qu’elle permet : créer davantage d’occasions et moins en concéder. Sous sa direction, un joueur progresse et dépasse sa fonction initiale. Au Bayern, il a fait de Kimmich, latéral à la base, un récupérateur hors pair. C’est une vraie richesse d’être dirigée par Pep. Il s’implique toujours à 300%. Il n’ignore rien de l’histoire des clubs où il passe. C’est un éternel perfectionniste. Sa personnalité est un peu comparable à celle de Zizou, malgré une manière de s’exprimer un peu plus complexe. Les deux se rejoignent sur un autre point : ils n’ignorent rien de l’incertitude du foot", a ajouté l'Espagnol.

"Pochettino est méticuleux"

Andoni Zubizarreta a ensuite délivré son opinion sur Mauricio Pochettino : "Avec Pochettino, rien n’est laissé au hasard. Tout est étudié. Il est méticuleux. Il insiste sur l’importance de ressortir proprement les ballons. Son cheminement avec Tottenham place pour lui. Dans un championnat dénué de calculs, il a compris que le cours d’un match pouvait basculer en un rien de temps sur un geste génial ou une inspiration. Il sait adapter le jeu de son équipe aux qualités de l’adversaire sans renier ses principes".

"À Paris, avec des individualités exceptionnelles comme Mbappé ou Neymar, il a vite analysé les forces de son effectif. Et il les utilise pleinement. Ce n’est jamais simple pourtant d’arriver en janvier, au sein d’un club finaliste de la précédente C1. Il n’est pas seulement là pour gagner la Ligue des champions, il doit aussi remporter la Ligue 1. À l’image de Pep, il a encore l’âme du joueur et du capitaine qu’il a été", a conclu l'ancien directeur sportif de l'OM.

Mauricio Pochettino et Pep Guardiola se connaissent bien, ils ont eu l'occasion de s'affronter à plusieurs reprises lors de leur passage commun en Angleterre, l'Espagnol à Manchester City et l'Argentin à Tottenham, mais aussi en Espagne lorsque Mauricio Pochettino était à la tête de l'Espanyol Barcelone et Pep Guardiola du FC Barcelone. La dernière fois que les deux hommes ont croisé le fer en Ligue des champions, Mauricio Pochettino avait éliminé Pep Guardiola en quarts de finale, au terme d'une double confrontation haletante avec des rebondissements et une fin cruelle pour les Cityzens.