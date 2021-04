Pochettino, Mbappé et les réactions après Metz - PSG (1-3)

Le PSG a tenu son rang ce samedi lors de sa visite à Metz. Les Parisiens se sont dits contents de de succès.

Quatre jours avant de défier Manchester City en Ligue des Champions, Paris se déplaçait à Metz en championnat. Une rencontre bien négociée par les champions de France. Malgré un petit passage à vide au cœur du second acte, les Franciliens se sont imposés 3-1. Une victoire qui leur permet de reprendre provisoirement la tête du championnat. Forcément, au coup de sifflet final, ils ont fait part de leur satisfaction.

Leandro Paredes (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Oui, nous attendons le match de demain entre Lyon et Lille. Espérons que le résultat nous sera favorable. On a fait ce que nous devions faire. Gagner était le plus important. Nous sommes bien avant Manchester City. On fait une bonne série. On espère bien récupérer pour être prêt pour City. Mbappé ? J’espère que ce n’est pas important et qu’il sera avec nous mercredi. »

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « C’était notre objectif d’être leader. On jouait avant les autres, c’était important de gagner. C’est un championnat incroyable et c’est pour ça qu’il ne faut pas faire des erreurs. On a fait un match sérieux, on a gagné et on est contents. Le résultat espéré pour demain entre Lyon et Lille ? Je ne sais pas. Je sais juste qu’on doit gagner le plus de matches possibles. Kylian Mbappé ? Je pense que ce n’est qu’un coup, ce n’est pas grand-chose. En confiance avec Manchester City ? On fait un bon parcours jusque-là. On est en route pour gagner les titres, et on arrive dans de meilleures conditions. Mais eux aussi sont bien. Ça va être un joli match. Ça sera un combat de 90 minutes. »

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Canal+) : « Mbappé a reçu un coup aux quadriceps, mais on pense que ce n’est pas très grave. Je pense qu’on a bien contrôlé le match et l’équipe a bien joué. C’est dommage d’avoir encaissé ce but. Mais le résultat est juste et que l’équipe mérite clairement les 3 points. C’était important d’être là, se battre pour le titre. C’est l’objectif du club. On est dans une bonne position et on est prêt pour Manchester City. »

Habib Maiga (milieu de terrain du FC Metz sur Canal+) : « On prend le premier but trop tôt. On a eu du mal à entrer dans le match. Les 20 dernières minutes, on a montré de bonnes choses. En 2e, on revient avec de bonnes intentions. Le deuxième, on le prend sur une faute d’inattention. Maintenant, il faut se réfugier dans le travail pour aborder les matches à venir. »