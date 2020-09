PSG, Madar et Rabesandratana critiquent la gestion de Tuchel

Les deux anciens joueurs du PSG ont décrypté le fonctionnement de l'entraîneur allemand et ont beaucoup à redire.

Tout va très vite dans le football, c'est bien connu. Et ce n'est pas Thomas Tuchel qui dira le contraire. À la tête d'une équipe finaliste de la , championne de et vainqueurs des deux Coupes nationales, l'Allemand voit ses joueurs connaître un début de saison délicat avec une victoire en trois matches de et une quinzième place bien loin des standards habituels du PSG. Bien évidemment, le Covid qui a décimé l'effectif parisien a un grand rôle dans ce début de saison manqué, mais l'Allemand va vite devoir redresser la barre sous peine d'être menacé.

Être entraîneur du PSG c'est devoir se remettre en questions sans cesse, et une série de mauvais résultats pourrait bien avoir raison du poste de l'entraîneur allemand. Dans les colonnes du Parisien, Éric Rabésandratana et Mickaël Madar, deux anciens joueurs du PSG, ont décrypté la méthode de Thomas Tuchel et ont mis le doigt sur les défauts qu'ils trouvent à l'entraîneur allemand, et qui pourrait lui coûter sa peau.

"Le début de saison est plombé ? C'est parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas d'identité, donc pas de base et de certitude. C'est l'inverse du PSG de Laurent Blanc. Avec la maîtrise de cette équipe .plus Neymar et Mbappé, Paris marcherait sur ses adversaires", a avancé Rabésandratana. "Ce que je lui reproche, c'est ce manque de réaction aux problèmes posés par les autres équipes. Je trouvais Tuchel hyper entreprenant quand il est arrivé. Il est désormais sur la réserve", a ajouté Madar.

"Donner de la liberté aux joueurs... c'est un cercle vicieux"

L'ancien attaquant comprend en revanche parfaitement que Tuchel s'appuye énormément sur ses deux stars : "Si tu ne donnes pas les clés à ces gars-là, à qui tu vas les donner ? Neymar et Mbappé sont deux stars, deux immenses joueurs. Ce sont ces gars-là qui vont nous faire gagner les matches". L'ancien défenseur est plus critique à ce sujet : "Thomas Tuchel met les joueurs sur le terrain et attend que ses attaquants fassent la différence sur leur seul talent individuel. Mais si l'adversaire réussit à contrôler Neymar et Mbappé, l'équipe se retrouve alors sans option. Ce n'est pas possible".

L'ancien international français considère toutefois que le vestiaire a pris le pas sur l'Allemand : "Bien sûr que les joueurs ont pris le pouvoir. Les grands clubs sont pleins de stars. Si tu ne leur donnes pas le pouvoir, tu risques d'aller contre eux. Et quand tu vas contre eux, tu te confrontes à des problèmes. Et le principal, c'est que risques de te faire virer ! Il a la pression des joueurs et celle d'au-dessus. S'il donne une certaine liberté aux joueurs, il va se faire taper dessus par Leonardo. S'il ne la donne pas aux joueurs, ils vont se braquer... c'est un cercle vicieux".

Outre ces points, Éric Rabésandratana et Mickaël Madar ont également critiqué les choix de Thomas Tuchel, notamment pendant la finale de la Ligue des champions, ainsi que la tendance de l'entraîneur parisien à se plaindre sans cesse. Une chose est sûre, Thomas Tuchel divise depuis son arrivée au PSG chez les supporters, et pour s'éviter toute pression, l'entraîneur allemand a intérêt à retrouver la formule magique au plus vite afin d'enchaîner les victoires de nouveau.