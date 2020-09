PSG-Metz (1-0), Thomas Tuchel : "Cette équipe est incroyable"

En conférence de presse, le coach parisien a salué l'état d'esprit de son équipe ce mercredi après la victoire au bout du suspense contre Metz (1-0).

Quel est votre avis sur la prestation d'Angel Di Maria ?

C'est toujours pareil avec lui. Il est fiable, fort, il a l'expérience, la mentalité et la qualité pour être décisif. Il l'a encore montré. Ce n'est pas nouveau. Il vient de jouer deux matches en trois jours avec peu d'entraînements, c'est incroyable. Je n'ai pas de mot. Mais nous sommes habitués maintenant. C'est un cadeau de l'avoir dans l'équipe.

Et la prestation d'ensemble de votre équipe ?

On s'est créés des occasions, on a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de joueurs manquaient d'entraînements, comme Marqui et Mauro (Icardi). On utilise trop Angel (Di Maria), Ander (Herrera) et Gana (Gueye) en ce moment, mais ils répondent présent. Abdou (Diallo) n'avait pas joué autant depuis longtemps aussi. Mais je peux sentir qu'ils en veulent. On était fatigués, on a raté pas mal d'occasions. Mais ils n'ont rien lâché, même après la blessure de Juan (Bernat). Cette équipe est incroyable. Un coach ne peut pas souhaiter un meilleur état d'esprit. On a mérité de gagner, et le faire à neuf contre onze, c'est très fort.

"Draxler va-t-il rester ? Je ne peux rien garantir"

Julian Draxler, buteur ce soir, va-t-il rester ?

On ne peut rien garantir dans le foot. D'un jour à l'autre, tout peut changer. Il a de la qualité et chaque match est un moment pour lui de se montrer, de prouver. S'il joue avec cette mentalité, il peut être un joueur très important pour nous. Je compte toujours sur lui, dans ces moments-là, on ne peut laisser personne de côté.

Que pensez-vous des décisions de la Commission de discipline de la LFP ?

Il est préférable que je ne dise pas ce que je pense. Je n'ai jamais vu un gars prendre deux matches pour un jaune puis rouge. Je suis surpris, mais en même temps pas vraiment. Angel ? Je suis très surpris aussi qu'il doive parler avec la commission. Je ne peux pas imaginer une sanction pour lui. Mais je n'attends rien, on doit l'accepter.

Comment expliquez-vous le manque de réussite offensive de votre équipe ?

On manque d'attaquants c'est très facile.

Allez-vous récupérer Kylian Mbappé, Thilo Kehrer et Marco Verratti dimanche à Nice ?

J'espère. Les deux ont eu une petite douleur à l'adducteur. On n'a pas pris de risques aujourd'hui. J'espère qu'on pourra les récupérer. Il nous manquera encore Leo Paredes pour un match et je ne sais pas si c'est possible de faire jouer Gana et Ander pendant une heure encore au milieu. Kylian ? Ce qui est positif, c'est qu'il n'a pas eu de symptomes. Il se sent bien, il a fait des entraînements individuels ces derniers jours. Peut-être qu'on fera la même chose qu'avec Marqui, Angel et Mauro avec lui. Je vais décider samedi. On verra s'il pourra s'entraîner avec le groupe aussi. Il va falloir que j'en parle avec lui et le docteur.

Avez-vous parlé avec Neymar depuis dimanche à propos de son altercation avec Alvaro Gonzalez et d'éventuels propos racistes ?

On a parlé de beaucoup de choses, mais pas vraiment de ça. Il m'a expliqué ce qu'il avait entendu, mas c'est tout. C'était au club de le défendre et d'être à côté de Ney dans ce cas-là. On a surtout parlé du sportif, mais pas trop de cette chose.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.