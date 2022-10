la rencontre PSG - Maccabi Haïfa, comptant pour la cinquième journée, dans le groupe H, de la Ligue des champions, a été dominée par le club parisien

Le PSG, leader de L1, toujours invaincu, s'est fait plaisir en C1 ce mardi soir avec un festival de sa MNM. Les hostilités ont ainsi été déclenchées par Leo Messi à la 19e minute, d'un très bel extérieur du pied gauche, qui plaçait son ballon dans le petit filet opposé.

Peu après la demi-heure de jeu, c'est Mbappé qui s'offrait une très belle réalisation. Le crack de Bondy enroulait sa frappe du pied droit pleine lucarne opposée. 3 minutes plus tard, une frappe du pied droit signée Neymar finissait dans le petit filet du club visiteur.

un club visiteur qui réduisait la marque par Seck à la 38e minute, avant que Messi ne s'offre un doublé juste avant le repos.

En début de seconde période, Abdoulaye Seck, servi par Frantzdy Pierrot, mettait sa tête dans le petit filet opposé et s'offrait un doublé personnel anecdotique.

Anecdotique, puisque a moisson de buts parisienne était loin d'être terminée. Un nouvel enroulé pied droit signé Mbappé et un but contre son camp signé Goldberg portaient ainsi le score à 6-2 en faveur des Franciliens. Et même 7-2 avec une réalisation signée Soler sur une passe en retrait de La Pulga, très inspiré ce soir..

7-2, score final, jeu set et match pour le PSG.