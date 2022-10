PSG-Maccabi Haïfa : les superbes buts de Messi et Mbappé en vidéo

Messi et Mbappé ont gâté les supporters du PSG avec de superbes buts ce mardi soir, à retrouver en vidéo.

Ce mardi soir, le PSG défiait le Maccabi Haifa en Ligue des champions 2022-2023 (Groupe H, 5e journée) et la MNM s'est signalée avec brio. Leo Messi a ouvert le bal d'un superbe but de l'extérieur du pied gauche et place son ballon dans le petit filet opposé.

La Pulga a été imité quelques instants plus tard par Kylian Mbappé. La star du PSG enroulait sa frappe du pied droit pleine lucarne opposée à la demi-heure de jeu. Neymar, puis Messi aggravaient le score plus tard dans le match pour un véritable festival des attaquants parisiens.