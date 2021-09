PSG - Lyon : Au Parc, la magie de Lionel Messi attendra

S’il n’a pas marqué, l’Argentin a souvent été dans les bons coups en 1e période. Mais sa prestation a surtout été par sa sortie en cours de match.

Depuis quarante jours, tout Paris attendait de voir Messi. Et pour le voir fouler la pelouse du Parc des Princes pour la première, le virage Auteuil avait sorti ses habits de lumière : à base de fumigènes et de tifo d’avant-match, qui en disaient long sur la particularité.

C’est que l’Argentin s’est fait jusque-là désirer. Le stade Auguste-Delaune à Reims a d’abord eu la chance de célébrer son baptême en L1 (2-0, le 29 août), avant que les rencontres de l’Abiceleste ne reporte les débuts de l’ancien Barcelonais dans la capitale (l’Argentine a joué son match face à la Bolivier moins de 48 heures avant la rencontre contre Clermont)

Dimanche soir, la chose était entendue et Lionel Messi allait donc faire sa grande première la maison et beaucoup de supporters croisés aux alentours du stade confiaient être venu pour assister à cet événement diffusé en mondiovision et à laquelle 204 journalistes ont assisté. Fait rare cette saison, la tribune qui leur est habituellement réservée était pleine à craquer pour voir les arabesques de la Pulga. Et ce dès l’échauffement.

Un tir sur le poteau, une habitude en ce moment, une frappe en pleine lucarne et une puissante ovation, Messi était bien là sur la pelouse du Parc. Et sa première période dans son nouvel antre était à la hauteur des attentes.

Détonateur parisien en première période

Tantôt, à gauche, tantôt dans l’axe, le sextuple Ballon d’or a beaucoup décroché pour ce muet en détonateur des actions parisiennes. Dès la 5e minute, son accélération laissait sur place les milieux lyonnais, mais son ballon ne trouvait pas Mbappé lancé à pleine vitesse. Quelques instants plus tard, il était encore à l’origine du mouvement qui aboutissait à la frappe de Di Maria (8e).

Avec l’international français, le premier échange fut lui de toute beauté. Décalé par Messi, Nuno Mendes donnait à Mbappé qui talonnait pour la star du soir pour son premier tir parisien (17e). Le deuxième arrivait un quart d’heure plus tard après un long une deux avec Neymar qui avait terriblement envie de faire marquer son grand ami (32e).

Le grand frisson, lui, intervint peu après. Sur un coup franc a près de trente mètres plein axe, l’Argentin prenait les choses en main comme dans un grand soir de Ligue des champions face à Liverpool. Le Parc retenait alors son souffle, connaissant le passif du meneur dans ce domaine.

Mais comme mercredi à Bruges, il trouvait l’équerre d’Anthony Lopes qui était resté complètement spectateur sur la frappe léchée (37e). Avant cela, Paqueta aussi avait regardé son adversaire accélérer après avoir été éliminé sur un pas, une feinte de corps dos au but qui a fait tant de dégâts jusque-là.

L'article continue ci-dessous

Une sortie qui fera causer

Sa deuxième période, elle, fut beaucoup plus discrète à tel point que Mauricio Pochettino décidait de le faire sortie avant la fin du temps réglementaire. Une fois le changement effectué, le technicien argentin allait taper dans la main de son compatriote qui de son côté ne semblait pas la lui tendre.

Geste d’humeur, incompréhension ou simple marque de frustration pour un joueur habitué à marquer et qui n’a toujours pas ouvert son compteur but ? Toujours est-il que cet épisode orageux pourrait, dans les jours à venir, faire oublier la première période intéressante de Messi, qui en a même perdu le sourire.

Après le but vainqueur d’Icardi, il restait même stoïque dans la tribune à côté de Paredes puis rentrait rapidement au vestiaire quand ses partenaires allaient saluer les supporters. Il ne manquait donc qu’un but pour que Messi garde le sourire. Il faudra attendre samedi prochaine contre Montpellier.