PSG - Lyon (4-2), Paris tient son rang

Le PSG recevait Lyon pour le choc du weekend en Ligue 1 et a pu enchaîner avec des réalisations signées Mbappé et Cavani notamment.

Après un premier coup de semonce signé Mbappé sur une passe de Di Maria au quart d'heure de jeu, le PSG a accéléré et El Fideo ouvrait le score sur un contre lancé par Gana Gueye. L'ancien joueur du surprenait Lopes d'une belle frappe du gauche au premier poteau.

Intenable, l'ancien joueur du Real Madrid s'offrait une nouvelle opportunité à la demi-heure de jeu, mais sa frappe frôlait la lucarne de Lopes cette fois.

C'est sur un piqué du droit signé Mbappé que le PSG prendra son envol à la 38e minute. Une action initiée par Icardi pour Meunier, qui servait le natif de Bondy pour le 2-0. Le score au repos d'ailleurs.

Au retour des vestiaires, Paris enfonce sur un CSC de Marçal, qui concluait une action francilienne rocambolesque. 3-0. L'OL, qui avait bien entamé la partie, a baissé progressivement en intensité alors que le PSG a profité des espaces. Mais les Rhodaniens réduiront la marque par l'entremise de Terrier servi par le jeune Rayan Cherki, titularisé pour cette rencontre.

L'OL reviendra dans les débats avec une nouvelle réduction du score à l'heure de jeu. Suite à une perte de balle de Draxler, Toko Ekambi fonce côté droit et sert Dembélé qui peut tranquillement inscrire le but du 2-3 pour les siens. Une deuxième but en 7 minutes pour les visiteurs.

C'est Edinson Cavani qui redonnera de l'air aux Parisiens avec le but du 4-2. L'Uruguayen, qui avait failli quitter Paris en janvier, trompe Lopes d'une frappe du droit consécutive à un décalage en retrait signé Di Maria. Le 199e but du Matador avec Paris, seulement 2 minutes et 58 secondes après son arrivée sur le pré.

4-2 score final, Paris enchaîne après un match mouvementé et riche en occasions ainsi qu'en réalisations. Voire même, en enseignements.