PSG - Luis Fernandez préfère Marquinhos en défense

S'il reconnait le rendement de Marquinhos au milieu, Luis Fernandez estime que le Brésilien devrait évoluer à son poste originel.

Capable d'être performant aussi bien dans l'axe de la défense qu'au poste de sentinelle, Marquinhos est l'un des joueurs du qui peut se targuer d'avoir le plus progressé au fil des années. Véritable chouchou du Parc des Princes, qui apprécie sa détermination de tous les instants et son amour affiché pour le club, le Brésilien est aussi l'un des joueurs cadres de l'entraîneur Thomas Tuchel.

Alors le Brésilien est-il meilleur en défense centrale ou au milieu ? Pour Luis Fernandez, ancien entraîneur du club de la capitale, c'est à son poste originel que l'international auriverde devrait être utilisé.

"Marquinhos a des qualités au milieu de terrain pour couper des trajectoires et récupérer des ballons, mais je l'utiliserais là où il a toujours fait ses preuves, en défense centrale. En sélection, c'est toujours là qu'il joue, et il est bon. Il a un état d'esprit remarquable et accepte ce poste-là, mais quand on est aussi fort que lui à son poste initial, on le garde", a expliqué Fernandez dans des propos accordés au Parisien.

Le principal intéressé s'était expliqué sur cette mutation, soulignant que Thomas Tuchel a tout simplement réussi à "changer" sa "mentalité".

"Être un pilier de l’équipe, être un joueur important, ça s’acquiert, tu ne le demandes pas, tu ne vas taper à la porte pour réclamer. Ça se gagne sur le terrain, ça se mérite. (...) J’essaye de me mettre à disposition du club, de l’équipe. Avant je pensais que je devais me fixer à un poste. Tuchel a réussi à changer ma mentalité" , a notamment confié le joueur de la Seleçao, devenu ces derniers mois un joueur plus complet sous les ordres du technicien allemand.

L'article continue ci-dessous

​

"Quand il me mettait au milieu de terrain, je lui disais que c’était difficile pour moi. C’est une autre fonction, un autre positionnement. Quand tu es en défense, tu vois le jeu devant toi, mais au milieu, on dirait que les choses vont trop vite" , a conclu Marquinhos.