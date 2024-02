PSG, Luis Enrique attaque les médias

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, s’est emporté contre les médias en conférence de presse, mardi.

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi le Stade Brestois à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France. Et comme à l’accoutumée, Luis Enrique était en conférence de presse ce mardi pour répondre aux questions des médias. Le technicien espagnol a été particulièrement agacé par les questions sur son style de jeu.

Luis Enrique explique son style de jeu

Depuis son arrivée sur le banc du PSG l’été dernier, Luis Enrique a réussi à, imposer son style de jeu à l’équipe. Le technicien espagnol fait de la possession son objectif à chaque match et exige à ses joueurs de garder le ballon. Mais ce schéma ne marche toujours pas puisque l’équipe se fait souvent punir sur les contre-attaques. Interrogé sur le fait de ne pas laisser souvent la possession à l’adversaire, Luis Enrique estime que son équipe est plus forte quand elle a le ballon.

« Je ne vais pas faire de l'interprétation de ce que chacun va faire. Nous sommes l'équipe qui la plus de possession de balle, la 2e de Champions League derrière Manchester City. Chacun voit l'image comme il veut. Nous sommes beaucoup plus forts quand nous avons la balle. Cela ne veut pas dire qu'un adversaire ne peut pas avoir la balle plus que nous. Les statistiques sont là : nous sommes l'équipe en Ligue des champions qui génère le plus d'occasions, en concède le moins. Celui qui n'aime pas les stats n'a qu'à pas les regarder », lance l’ancien coach du Barça.

« L'idée de jeu est tout le temps en évolution »

Passé par le Barça et sur le banc de la sélection espagnole, Luis Enrique est un adepte du jeu de possession. Mais pour le technicien espagnol, avoir le ballon ne rend pas les adversaires moins fortes que son équipe. « L'idée de jeu est tout le temps en évolution. Les joueurs qui touchent le plus le ballon sont souvent les défenseurs centraux. Notre idée de jeu est très claire, je n'ai aucun doute sur la façon de jouer de notre équipe mais cela ne veut pas dire que l'adversaire ne (peut) pas être meilleur que nous », poursuit l’entraineur du PSG.

Luis Enrique s’énerve contre les médias

Relancé à nouveau sur la question, Luis Enrique s’est emporté contre les médias. Le tacticien espagnol pense que la presse cherche juste un moyen de détruire son groupe. « Je vois que la question est de chercher des esquisses pour détruire le château, j'adore. Mes équipes jouent à la possession pour que l'adversaire court. Nous courons normalement moins que l'adversaire puisqu'il est démontré que si vous avez le ballon et que vous le fait bien circuler, l'adversaire va courir. Je n'ai pas d'autres choses à dire sur le sujet. Dans ma carrière, il n'y a pas eu une seule équipe qui n'a pas parcouru les mètres suffisants pour gagner des matchs. A partir de là, ce sont des réflexions un peu vides qui cherchent ce que vous voulez chercher. Parfait. Mon avis reste le même », tonne Luis Enrique.