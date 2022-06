PSG : Luis Campos aurait tenté Massimiliano Allegri !

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Luis Campos aurait tenté Massimiliano Allegri pour le poste d’entraîneur du PSG.

Qui sera l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Sans doute pas Mauricio Pochettino. Selon plusieurs sources, l’entraîneur parisien aurait trouvé un accord avec sa direction pour une séparation "à l’amiable", moyennant évidemment rémunération. Mais reste à savoir qui le remplacera.

Allegri sous contrat jusqu’en 2025 à Turin

Luis Campos, récemment nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain, a justement été photographié à Monaco… en compagnie de Massimiliano Allegri, l’entraîneur de la Juve ! L’image a évidemment fait couler beaucoup d’encre, mais le journaliste Gianluca Di Marzio a rapidement réagi en parlant d’une rencontre privée, laquelle n’aurait rien à voir avec le sportif.

Il faut dire qu’Allegri demeure sous contrat jusqu’en 2025 avec la Juve, et que Campos a un autre nom en tête pour succéder à Pochettino, celui de Christophe Galtier. Et pourtant, La Gazzetta dello Sport est formelle : le conseiller sportif parisien a bel et bien tenté de convaincre le coach de la Vieille Dame !

Allegri : "J’ai un rôle à la Juventus qui va au-delà de mon contrat"

Malheureusement pour le dirigeant portugais, Allegri a décliné. "J’ai un rôle à la Juventus qui va au-delà de mon contrat, je reste à Turin", lui aurait-il dit. Une cible en moins, donc, pendant que le Qatar rêve toujours de Zinédine Zidane, et Campos de son ancien collègue à Lille.