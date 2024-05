PSG, Lucas Hernandez annonce son "retour" inattendu

Blessé lors du match aller contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park, Lucas Hernandez est forfait pour la manche retour, ce mardi soir.

Arrière gauche du Paris Saint-Germain et capable d’évoluer en défense centrale, Lucas Hernandez ne devrait plus rejouer avec le club francilien cette saison. Mais l’ancien joueur de l’Atlético Madrid annonce son grand retour sur les rectangles verts le plus rapidement possible.

Hernandez opéré du genou gauche

Auteur de 42 minutes disputées seulement en raison de blessure lors du match aller contre le Borussia Dortmund (défaite du PSG 1-0) au Signal Iduna Park, Lucas Hernandez, est est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’international arrière gauche français (37 capes) a été opéré avec succès samedi et « va débuter un protocole de réhabilitation », selon le club francilien.

Getty Images

En effet, le défenseur de 28 ans est d’ores et déjà forfait pour le match retour face aux Barois qui se dispute ce mardi soir au Parc des Princes. Ce qui justifie logiquement son absence du groupe convoqué par Luis Enrique pour défier les hommes d’Edin Terzic.

L'article continue ci-dessous

Lucas Hernandez annonce son "retour"

Même s’il ne pourra pas jouer ce soir face au Borussia Dortmund, Lucas Hernandez sera au Parc des Princes pour soutenir son club, qui est en quête d’une victoire par deux buts d’écart pour être en finale. A quelques heures du coup d’envoi de ce choc, l’ancien défenseur du Bayern Munich donne de ses nouvelles.

Getty Images

A travers son compte officiel Instagram, Lucas Hernandez a indiqué qu’il fera son come-back le plus tôt que prévu alors que des rumeurs évoquaient une fin de saison pour le Français. « De retour à temps pour le match... avec mon tout nouveau genou ! PSG allons-y », a écrit le défenseur du Paris Saint-Germain.