PSG-Lille : Neymar de retour, mais pour jouer où ?

Avec le retour de Neymar, une question se pose. Thomas Tuchel va-t-il délaisser son 4-3-3 pour installer son quatuor offensif dans un nouveau schéma ?

Pour la première fois de la saison, Thomas Tuchel pourrait disposer de tous ses atouts offensifs vendredi contre (20h45). Neymar fera son retour. Et même si une incertitude pesait encore sur l'état de forme de Kylian Mbappé jeudi, l'attaquant français pourrait être dans le groupe. Il était présent pour l'entraînement collectif de veille de match et une décision définitive sera prise quant à sa participation en fin de matinée, après l'habituel réveil musculaire.

Mbappé a repris l'entraînement collectif

Le retour de Neymar, qui n'a plus joué avec le PSG depuis le 5 octobre contre Angers (4-0), devrait engendrer des choix forts dans les semaines à venir. "Il faut trouver des solutions pour l'équipe, disait Thomas Tuchel jeudi. Et si tout le monde est là, on a le défi de prendre des décisions difficiles. Tout le monde doit l'accepter. Il faut parler beaucoup avec les gars, en individuel, pour expliquer et donner des informations, des précisions sur pourquoi on fait ça. Je ne sais pas si c'est un problème, on doit attendre."

La gestion des egos, une donnée prise en compte

Plusieurs options vont s'offrir au coach allemand, qui va devoir jongler entre gestion des egos et performance sur le terrain. La première option, évoquée en conférence de presse, serait de conserver le 4-3-3. Et dans ce système, Thomas Tuchel imagine Neymar dans deux positions bien précises. Soit à gauche, soit en pointe.

"Il a joué comme n°9. À , on a fait ça, avec Pablo (Sarabia) et Angel (Di Maria) à côté. On a fini ensuite avec Kylian (Mbappé) à côté. C'était aussi bien. On peut faire les deux choses", précisait l'ancien Borussen en conférence de presse.

Dans les deux cas, Thomas Tuchel pourrait être contraint de sacrifier l'un de ses deux avant-centres (Cavani, Icardi), voire les deux, d'autant qu'il apparaît difficile de voir Angel Di Maria sortir du onze, sachant qu'il est le joueur que l'entraîneur allemand a le plus utilisé en 2019. Et qu'il le lui rend bien.

Le PSG en 4-3-3 avec Neymar à gauche

Le PSG en 4-3-3 avec Neymar en pointe

Mais Thomas Tuchel n'exclut pas non plus le 4-2-3-1, déjà utilisé la saison dernière, ou avant la trêve à Brest (1-2). En Bretagne, Julian Draxler occupait le poste de meneur de jeu, derrière Edinson Cavani. Mais "c'est aussi possible avec Ney", rappelait justement le coach. Cette formule engendrerait une refonte du milieu de terrain avec, éventuellement, le replacement de Marquinhos en défense centrale. Une possibilité tout à fait envisageable...

Le PSG en 4-2-3-1 avec Neymar en n°10

