PSG-Lille : Mbappé a repris l'entraînement collectif

Encore fiévreux mercredi, l'attaquant français était bien présent pour l'entraînement des Parisiens ce jeudi au Camp des Loges.

Kylian Mbappé a fait son retour à l'entraînement. Touché par un syndrome viral avec l'équipe de en fin de semaine dernière, l'attaquant tricolore était présent au Camp des Loges ce jeudi, à 16h, pour participer à la séance.

Le premier entraînement collectif de la semaine pour l'ancien Monégasque, qui avait dû déclarer forfait pour Albanie-France (0-2), dimanche.

En conférence de presse avant PSG- , Thomas Tuchel confiait un peu plus tôt à propos de Mbappé et son état de forme : "Il avait de la fièvre. Il doit reprendre l'entraînement aujourd'hui. On doit attendre".

Neymar sera là contre Lille

Cette saison, Kylian Mbappé a déjà manqué six rencontres du PSG en championnat. Des blessures musculaires aux deux cuisses l’ont immobilisé durant un total de 49 jours. Son entraîneur ne l'a d'ailleurs aligné d'entrée qu’à cinq reprises cette saison. Et malgré ce faible temps de jeu, le natif de Bondy a quand même inscrit 5 buts, dont un doublé lors du Classique contre l’OM (4-0).

Rappelons aussi que Neymar a repris l'entraînement avec le groupe depuis plusieurs jours maintenant. Le Brésilien fera son retour à la compétition face au LOSC, vendredi (20h45) en ouverture de la 14e journée de .

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.