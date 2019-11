PSG-Lille (2-0) : Neymar, un retour entre approximations et agacement

D'abord à gauche d'un 4-3-3, puis dans l'axe d'un 4-2-3-1, Neymar a réalisé un retour peu emballant avec le PSG ce vendredi contre Lille (2-0).

Neymar n'avait plus joué avec le PSG depuis le 5 octobre et une victoire contre Angers (4-0). Alors, forcément, de nombreux regards étaient tournés ce vendredi vers le Brésilien, tout juste remis d'une blessure à la cuisse. Titulaire, il a traversé le match sans grande inspiration. Une rencontre à analyser en deux étapes. La première, avant la mi-temps, dans un 4-3-3 où Neymar occupait l'aile gauche. Et la deuxième, plus courte, après la pause, quand Thomas Tuchel a décidé de remodeler son schéma en 4-2-3-1 avec Neymar au poste de n°10, derrière Mauro Icardi. Deux positions distinctes pour l'ex-star de Santos, bien moins inspirée que ses compères Angel Di Maria et Mauro Icardi, qui ont à nouveau trouvé le chemin des filets. Comme souvent ces derniers temps.

Remplacé à la 64e... et directement au vestiaire

Neymar n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Thomas Tuchel l'avait annoncé dès jeudi en conférence de presse, et cela s'est ressenti. "Je crois qu'il n'est pas à 100%, confirmait Thiago Silva après la rencontre. Et c'est normal. Mais ça va venir. J'espère qu'il pourra être prêt pour la phase la plus importante de la saison."

Thiago Silva : "Je crois que @neymarjr n'est pas à 100%, et c'est normal. Mais ça va venir. J'espère qu'il pourra être prêt pour la phase la plus importante de la saison" #PSGLOSC pic.twitter.com/8mrh1flqVo — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 22, 2019

Remplacé à la 64e minute par Kylian Mbappé, un temps incertain cette semaine, le Brésilien a directement pris la direction des vestiaires à sa sortie. Une image qui n'est pas passée inaperçue, d'autant qu'il avait déjà montré son agacement en première période.

Visiblement mécontent de sa prestation contre Lille (2-0), en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Neymar avait notamment envoyé un ballon de dépit hors du terrain, à la 36e, à la suite d'une faute parisienne. L'arbitre M. Delajod l'avait alors rappelé à l'ordre. Le genre de geste d'humeur qu'il n'aurait sûrement pas eu s'il était en pleine réussite. Mais ce vendredi, l'attaquant du PSG était dans l'approximation.

Il a terminé la rencontre avec 59 ballons touchés et aucun tir à son actif. La preuve, s'il en fallait une, que ce n'était pas le grand Neymar. Une remise en route en douceur, tant à gauche qu'en soutien de l'attaquant. Et ce juste avant un déplacement important à Madrid, mardi.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.