PSG, la consigne surprenante de Nasser Al-Khelaïfi sur Mbappé

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait donné une consigne sur le traitement à accorder à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’international français a informé le club il y a près d’un mois qu’il ne comptait pas prolonger son contrat au terme de l’exercice en cours. Depuis cette annonce, le joueur, qui devrait filer au Real Madrid l’été prochain, a changé de statut aux yeux de Luis Enrique. Un changement de statut auquel le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, ne serait pas étranger.

Luis Enrique ne veut plus jouer avec Kylian Mbappé

Star du PSG, Kylian Mbappé n’est plus traité comme un joueur à part par Luis Enrique. Depuis qu’il a informé le club de son départ, le technicien espagnol le traite comme tous les autres joueurs voire même pire. Remplacé vendredi face à Monaco lors de la 24e journée de Ligue 1, cela fait la troisième fois de suite que Kylian Mbappé ne dispute pas l’intégralité d’une rencontre après Nantes et Rennes. Et comme à chaque fois, Luis Enrique a assumé son choix.

« Que se passe-t-il avec Mbappé ? J’ai passé suffisamment de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui. On doit s’habituer. Je dois prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. (…) C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Il n’y a rien d’autre. C’est ma décision », a expliqué l’entraineur du PSG vendredi.

Nasser Al-Khelaïfi envoie Mbappé au placard

Par ailleurs, Luis Enrique ne serait pas le seul à vouloir sévir contre Mbappé. Le technicien espagnol suivrait même les consignes venues d’en haut. A en croire les informations de Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris une grosse décision après avoir appris que le joueur souhaitait quitter le club en fin de saison. Le président du PSG aurait surtout assuré à l’interne qu’aucune faveur ne serait plus accordé au champion du monde 2018.

Le média renseigne que le dirigeant qatari aurait même affirmé que Mbappé « ne jouerait plus » en cas de signature au Real Madrid. Une signature que le joueur a d’ailleurs démenti lors du dîner avec Emmanuel Macron et l’émir du Qatar et auquel était aussi présent Al-Khelaïfi. Même s’il suit les consignes de la direction, Luis Enrique s’est enfin expliqué avec Kylian Mbappé ce samedi à la demande du joueur afin d’apaiser les tensions au sein du club.