PSG - Les premiers mots de l'entretien de Neymar ont filtré

Une partie de l'entretien de Neymar accordé à la chaîne Band TV a filtré. L'autre partie aurait été volée...

Neymar est rentré sur le sol français ce lundi matin. Pas de vagues cette fois-ci pour la superstar brésilienne, qui s'est rendue au centre d'entraînement du PSG pour effectuer des exercices physiques et s'entretenir avec Leonardo. Mais cette journée calme survient après un weekend bien animé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une sortie médiatique effectuée lors de son tournoi de foot à 5 avait créé une vive polémique après que le Brésilien ait déclaré que la fameuse "remontada" avec Barcelone contre le PSG était, avec le sacre de la Seleçao aux JO, le meilleur souvenir de sa carrière. La tension est montée chez les supporters parisiens avant un communiqué du père de la star, déplorant cette controverse et indiquant que son fils n'avait pas voulu manquer de respect à son club.

Parallèlement à cela, une autre sortie médiatique était scrutée. Depuis la semaine dernière, il est entendu que Neymar a enregistré un entretien pour l'émission de télé brésilienne Aqui na Band. L'interview en question, qui devait être diffusée vendredi, a finalement vu sa diffusion reportée à ce lundi. Mais la carte mémoire contenant certaines images de l'entretien de la star brésilienne a été dérobée dimanche comme l'a indiqué la chaîne Band TV, qui a décidé de porter plainte.

Si cette partie précise de l'entretien n'est donc pas encore connue, il n'est pas à exclure qu'elle contienne des passages sur son avenir. En attendant, les premiers mots du numéro 10 ont filtré. Neymar évoque sa fondation et ses actions caritatives. "Je suis très fier d’aider tous ces enfants, de pouvoir donner autant d’opportunités à ces jeunes", a indiqué le Brésilien au journaliste Joao Paulo Vergueiro, dans des propos relayés ce lundi par RMC Sports. "C’est le meilleur but que j’ai jamais fait dans ma vie. Quand j’arrive à l’Institut et que je vois tous ces enfants, ça me rend heureux !".

RMC Sports précise également qu'une voix off a indiqué en début de sujet que l'avenir du joueur, mais aussi l'affaire de mœurs dans laquelle il est impliqué ne seraient pas abordés.