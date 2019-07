Neymar dément "tout manque de respect" envers le PSG après ses propos sur la Remontada

L'entourage de Neymar est revenu sur ses propos controversés sur la "Remontada" du Barça face au PSG.

Un porte-parole de l'attaquant brésilien Neymar est revenu sur ses propos controversés sur la Remontada du Barça face au PSG. Questionné sur le plus grand moment vécu dans sa carrière, l'ancien joueur de Santos avait évoqué ce match de en 2017 au Nou Camp où le Barça avait remonté l'avance du PSG pour finalement éliminer le club parisien de la C1 ( (0-4 à l'aller pour Paris, 6-1 au retour pour Barcelone).

Traduction complète en français du communiqué de Neymar sur son site officiel. #PSG pic.twitter.com/LaeUwjDidN — Hadrien (@hadrien_grenier) 14 juillet 2019

Pour rappel, à l'époque, Neymar évoluait au sein du club catalan. "Mon meilleur souvenir ? Il y en a deux. D'abord, lorsqu'on a remporté les Jeux Olympiques. Et ensuite, la remontada contre Paris. J'ai eu une sensation que je n'avais jamais ressentie quand nous avons inscrit ce 6ème but, c'était incroyable !", avait-t-il ainsi lâché.

Des déclarations pas franchement passées inaperçues alors que le joueur est fortement pressenti du côté du Barça qui le convoite cet été en vue d'un retour en Catalogne, sans oublier que Neymar ne s'est pas présenté à la reprise du PSG, alimentant les rumeurs.

Dans des propos accordés à L'Equipe, un porte-parole du Brésilien assure que Neymar n'a voulu « à aucun moment manquer de respect au PSG et à ses athlètes qui ont joué le match de 2017 ». Des propos qui font écho à ceux du père de Neymar sur son compte Instagram :

"Attribuer cette réponse spontanée et honnête à une provocation envers son club actuel est une attitude méchante dont le seul objectif est de créer une polémique là où il n'y en a pas. Beaucoup de journalistes et de fans du monde entier considèrent que cette rencontre est l'une des plus mémorables de la carrière du joueur.", explique encore le père de Neymar sur son compte Instagram.