Mercato - PSG : Une partie de l'interview de Neymar a été volée au Brésil

La carte mémoire contenant certaines images de l'entretien de la star brésilienne a été dérobée dimanche. La chaîne Band TV va porter plainte.

Une nouvelle péripétie pour Neymar et son entourage alors que le joueur brésilien est déjà au coeur d'un feuilleton cet été. Alors qu'il souhaiterait quitter le pour rejoindre le lors de ce mercato estival, la star parisienne a été interiewée par Band TV, chez lui, au .

Les images de l'entretien devaient être diffusées ce lundi après-midi sauf que la carte mémoire qui contenait cette fameuse interview a été dérobée dimanche, une annonce faite par la chaîne elle-même. Le vol a eu lieu lors du tournoi de five organisé dimanche par l'ancien joueur de Santos. L'interview a été réalisée en deux parties et c'est la seconde séquence qui manque désormais à l'appel.

L'article continue ci-dessous

"Il n’y avait que notre chaîne au Brésil qui était autorisée à parler avec lui"

Le journaliste qui a mené l'interview a raconté ce qui semble être de plus en plus surréaliste autour de Neymar. "C’est une carte similaire qui nous a été volée. Il y avait une interview de Neymar. Nous avons envie de la récupérer et de la diffuser. Il n’y avait que notre chaîne au Brésil qui était autorisée à parler avec lui. C’est la deuxième fois que nous interviewions Neymar en quelques jours. Nous avons déposé une plainte."

En attendant d'en savoir plus sur ce fameux entretien, Neymar était de retour ce lundi matin à Paris pour un entretien prévu avec Leonardo au Camp des Loges. Ensuite, il a effectué des exercices en salle comme le montre son site officiel.