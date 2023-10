PSG : Les joueurs prennent la parole après l'humiliation

Paris a été humilié à Newcastle ce mercredi soir. Découvrez les réactions des joueurs parisiens.

Lucas Hernandez (défenseur du PSG sur Canal+) : « On savait que ça n’allait pas être un match facile. Mais c’est la Ligue des Champions et on n’a pas mis d’impact sur le terrain. A nous aussi de savoir gérer les temps forts et les temps faibles. C’est le foot et la Ligue des Champions et c’est à nous de renverser cette situation. Le prochain match contre Milan sera primordial. Quatre attaquants devant ? C’est un choix du coach. On voulait essayer de mettre en difficulté la défense adverse. Des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. A nous de continuer ».

Warren Zaire-Emery (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Ce n’est pas un match raté, mais on a fait beaucoup d’erreurs. Ils sont venus nous chercher haut. Maintenant, on va regarder nos erreurs pour nous améliorer. Problème tactique ou mental ? Je ne sais pas quoi vous répondre mais on va regarder les erreurs et corriger. Le public était fort derrière eux, mais ça ne doit pas nous impressionner ou déstabiliser. Inquiet pour la suite ? Non, ce n’est que le 2e match et il nous en reste plein. A nous de faire les choses bien ».