PSG : les confessions de Juan Bernat sur sa longue blessure

Le latéral gauche du PSG a été titularisé pour la première fois depuis 13 mois après sa rupture des ligaments croisés.

Juan Bernat a enfin retrouvé sa place dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. Blessé aux ligaments croisés en septembre 2020 face au FC Metz, le latéral gauche espagnol a mis plus d'un an pour revenir à la compétition. Le 15 octobre face à Angers, Juan Bernat a refoulé la pelouse du Parc des Princes pour la première fois. Ce vendredi face à Lille, il a été titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure avec le PSG.

Dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, Juan Bernat est revenu sur la période très compliquée qu'il a traversé : "Ça a été une très longue année et il y a eu des moments très difficiles pendant toute ma convalescence. Une semaine après la première opération, j'ai dû rester à l'hôpital pendant cinq jours, puisque j’ai eu une infection. Puis, plus tard en avril, j'ai dû subir une nouvelle opération pour nettoyer un peu le genou, car j'avais une fibrose".

"C'est un processus très long et au début je ne l'ai pas bien pris, mais j'étais très motivé. C'était comme un défi pour moi. Au final, il faut accepter les blessures, qui sont le pire aspect du football. Je l'ai accepté et j'ai travaillé très dur. Je n’avais qu’une seule chose en tête : travailler pour revenir à mon niveau. Il y a des moments qui sont plus compliqués quand on est sur le point de revenir, mais finalement non, et forcément ce sont des coups durs. Et à ce moment-là, j’ai pu compter les gens qui m’entourent, mes coéquipiers ici, ma famille, mes amis. Avec eux, ça devient beaucoup plus facile", a ajouté le défenseur gauche du Paris Saint-Germain.

"Après le match, j'étais mort"

Juan Bernat remercie les personnes qui l'ont soutenu au long de ce processus : "Il y a eu des moments où forcément je me suis senti un peu plus seul, quand je devais m'entraîner seul en salle avec le physio, que je ne pouvais pas participer la dynamique de groupe, mais les fois où je les ai vus, la vérité c'est qu'ils m'ont toujours donné beaucoup d'amour. Dans les moments difficiles, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu, en me demandant ce que je faisais, comment je m'en sortais, comment je me sentais".

"C’est normal dans ces moments où l'on arrête de faire ce que l'on a fait toute sa vie, de se sentir un peu vide. Mais la vérité c’est que les gens autour sont là pour vous donner beaucoup de force. Au début je me posais beaucoup de questions… Quand est-ce que je vais revenir, si je vais revenir à mon meilleur niveau, si mon genou va me gêner, comment je vais le retrouver…. Mais en fin de compte, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à laquelle il faut penser, c'est de se rétablir ou de récupérer le plus vite possible et aussi bien que possible", a ajouté l'Espagnol.

Juan Bernat est heureux d'être enfin de retour sur le terrain : "Au bout du compte, ça faisait 13 mois que je n'avais pas joué de match, mais je m’étais entraîné pendant un mois et demi, deux mois avec le groupe, mais c'est évidemment différent entre un entraînement et un match et ça se sent. Quand le match s'est terminé, le lendemain, j'ai senti à nouveau mes jambes fatiguées, les sensations, mais la vérité c’est que je voulais vraiment le sentir, j’avais envie d’avoir toute la fatigue d’un après-match, me sentir fatigué, me sentir mort. J'ai ressenti ça à nouveau. Ça veut dire que je suis de retour".