PSG, Leonardo : "Neymar n'a pas été écarté du groupe"

Le dirigeant parisien a mis les choses au clair concernant Neymar et sa supposée mise à l'écart, sans oublier les discussions le concernant.

Dans un entretien à RMC Sport, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a longuement évoqué le cas Neymar. De ses velléités de départ à l'avancée du dossier, en passant par sa blessure et son programme de reprise.

Leonardo affirme d'ailleurs que l'ancien joueur de Santos n'a pas été mis à l'écart du groupe : "C’est faux. Il n’est pas écarté du groupe. Il suit son programme de rééducation personnalisé. C’est un joueur du Paris-Saint-Germain, il a encore trois ans de contrat à Paris, il ne faut pas l’oublier. On doit tout analyser, on doit tout régler avant qu’il ne puisse rejouer", a ainsi estimé le directeur sportif brésilien du PSG au sujet de son compatriote.

Un compatriote qui génère également beaucoup de rumeurs sur son état de santé : "Les choses sont simples, Neymar a été contrôlé par les plus grands médecins et chirurgiens au monde au début de saison et son trait de fracture est complètement consolidée au 5e métatarse. La blessure de Neymar est complètement réglée", précise Leonardo sur ce sujet.

Si Leonardo a profité des ondes de RMC pour défendre Neymar et le présenter comme "un bon garçon doté d'un bon fond" face aux attaques dont l'international auriverde avait fait l'objet de la part des supporters lors du match contre Nîmes, il évoque aussi les tractations le concernant :

"Il y a des discussions pour son futur comme vous le savez aujourd’hui mais il n’y a rien d’avancé", a-t-il maintenu.