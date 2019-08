Neymar - Vous êtes favorables à son départ du PSG cet été !

Alors que le départ de Neymar du PSG se précise, Goal vous a demandé si vous êtes favorables à ce transfert. Découvrez le résultat du sondage.

Même absent, Neymar fait toujours les gros titres ! Non retenu par le PSG pour affronter le Nîmes Olympique (3-0) en ouverture de la saison 2019-2020 de , l'attaquant brésilien a concentré l'ire et l'hostilité des ultras parisiens au Parc des Princes dimanche soir.

Le divorce entre l'international auriverde et le semble acté, par "consentement" mutuel. L'ancien Barcelonais souhaite quitter la capitale française cet été et retrouver l' , où le Barça et le se disputent ses faveurs. De l'autre côté, les supporters franciliens ne lui pardonnent pas ses envies de départ et sa nostalgie de la remontada de Barcelone face au PSG, à laquelle le n°10 avait pris part sous le maillot blaugrana.

Le transfert de Neymar sous d'autres cieux se précise d'heure en heure, alors que Leonardo a reconnu ce week-end que des négociations se déroulent actuellement avec un club. Face aux déclarations du directeur sportif des Rouge et Bleu, Goal vous a demandé si vous êtes favorables à un départ de Neymar du PSG cet été.

Votre réponse ne souffre aucune ambiguïté.

Vous êtes en grande majorité favorables à un départ de Neymar du PSG

Ainsi, vous êtes 77% sur Twitter et même 87% sur Facebook à accueillir positivement la perspective de ce transfert.

Parmi vos très nombreux commentaires -certains particulièrement fleuris, on ne félicite pas leurs auteurs...-, votre première justification est l'inutilité de retenir un joueur contre son gré. "Quand un joueur ne veut pas rester, il faut le laisser partir, surtout qu’il n’a rien apporté pendant 2 ans, alors là il en fera encore moins" , avance par exemple Lucia.

D'ailleurs, le bilan de Neymar lors de ses deux saisons parisiennes légitime son départ pour certain(e)s d'entre vous : "A-t-on le choix ? Neymar ne veut rester au PSG. Il faut suivre l’historique de ses blessures au niveau de son pied droit qui est fragile à vie. Cette saison il ne pourrait pas jouer l’entièreté des matchs de et de , le PSG n’a pas beaucoup d’attaquants pour le turnover..." , se demande Corine.

D'autres voient plus loin et espèrent que la vente de Neymar permettra de conserver Kylian Mbappé plus longtemps dans la capitale :

Sauf que Neymar ne veut plus jouer avec Paris, cela ne sert a rien de garder un joueur démotivé... En plus en le vendant au Real, on asseche leurs finances et ils auront plus de mal à nous piquer M'Bappé l'année prochaine! — Fab (@Querelleur75) 11 August 2019

Qu'ils soient supporters du Paris Saint-Germain ou non, les internautes qui souhaitent que le Brésilien reste à Paris ne veulent justement pas renforcer un concurrent : "Donc vous êtes favorable au départ du meilleur joueur du monde à égalité avec Messi et Ronaldo ! Vous souhaitez renforcer le Réal et affaiblir le PSG pour la LDC! On marche sur la tête !" , s'exclame Gaëlle.

Au-delà son impact sportif, certains regretteraient un départ de la star pour son impact médiatique sur le championnat de : "La Ligue 1 sera moins drôle sans lui !" , affirme ainsi Hippolyte sur le compte Facebook de Goal.

Quelles que soient vos raisons, la grande majorité d'entre vous semble avoir déjà clos le chapitre Neymar au PSG.

Êtes-vous favorable à un départ de Neymar du PSG cet été ?