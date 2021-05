Pour Oscar, le futur Ballon d'Or est un joueur du PSG

Selon l'ancien joueur de Chelsea, Neymar a toutes les qualités pour s'imposer en tant que meilleur joueur du monde lors des prochaines années.

Le meneur de jeu international brésilien Oscar a réitéré qu'il souhaitait toujours faire son retour à Chelsea, le sud-américain étant désireux de se tester à nouveau en Europe. Le joueur de 29 ans était arrivé à Stamford Bridge à la suite du triomphe européen des Blues en 2012 et a passé quatre ans et demi dans l'ouest de Londres.

Il est parti pour la Chine durant l'hiver 2017, mais la perspective de revenir sur ses pas en devenant agent libre en 2024 est toujours attrayante. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré à Goal . "Je dois d'abord penser à revenir au sommet de l'Europe. J'espère pouvoir continuer à jouer comme je joue ici, je sais que j'aurai aussi des portes ouvertes. J'ai de bonnes relations avec Chelsea, j'ai un penchant pour le club et ses supporters. À la fin de mon contrat, c'est l'un des clubs que je considérerai de tout mon cœur."

Neymar candidat crédible au Ballon d'Or selon Oscar

Pour rappel, Oscar a fait plus de 200 apparitions pour Chelsea pendant son séjour en Angleterre, les aidant à remporter deux titres de Premier League et un triomphe en Ligue Europa. Si le football européen regorge de talents brésiliens, Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain, est clairement au-dessus selon Oscar.

Pourtant, Neymar est resté dans l'ombre d'autres superstars telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce n'est plus qu'une question de temps aux yeux d'Oscar, qui voit en Neymar un futur Ballon d'Or en puissance. "Dans un avenir proche, je ne peux pas voir un candidat plus fort que Neymar".

"Je pense qu'il sera toujours le plus grand nom du football brésilien pendant les trois ou quatre prochaines années", a-t-il analysé. Meilleur joueur brésilien peut-être, meilleur joueur du monde, force est de constater que ça se discute... Rien qu'au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait être un sérieux candidat.