Tottenham - Aurier : "Je n'ai jamais caché mon envie de revenir au PSG"

L'ancien latéral parisien, aujourd'hui à Tottenham, devrait quitter Londres cet été. Pour revenir au PSG ?

Serge Aurier le reconnaît : à un an de la fin de son contrat, il ne souhaite pas prolonger l'aventure à Tottenham. L'ancien latéral droit du PSG s'est mis d'accord avec ses dirigeants et une offre à hauteur de 15 millions d'euros devrait lui permettre de quitter les Spurs.

"Sans langue de bois, tout le monde est au courant que si je voulais prolonger à Tottenham, je l'aurais déjà fait, a confié l'international ivoirien dans une interview à L'Equipe. Ce n'est pas dans six mois que je vais le faire. J'ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs."

Direction le PSG, où ce dernier a évolué entre 2014 et 2017 ? "Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de coeur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler", poursuit l'intéressé.

"Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix."

Aurier revient également sur ses quatre ans à Tottenham et dresse le bilan de son parcours en Angleterre et en particulier de cette dernière saison compliquée. "On va dire qu'il y a eu des bonnes choses collectivement mais, au final, la saison est très décevante", estime-t-il alors que l'équipe a terminé à la septième place du championnat anglais.

"On avait l'équipe et la qualité pour faire de bonnes choses, mais on s'est effondrés. C'est dommage car on espérait beaucoup mieux. Moi, je sors quand même de deux années où j'ai pris beaucoup de plaisir car j'ai pu enchaîner les matches. Il y a eu des petites blessures parfois, des hauts et des bas et j'aurais préféré finir avec un trophée. Mais d'une manière générale, oui, j'ai pris du plaisir sur beaucoup de plans."

Enfin, le défenseur évoque également les méthodes de Mauricio Pochettino, qu'il a côtoyé de l'autre côté de la Manche. "J'ai pris du plaisir dans le jeu qu'il a voulu mettre en place, qui est aussi celui qu'il veut pratiquer à Paris", assure-t-il.

"Aux entraînements également, même si je rentrais chez moi vidé. Parfois je ne pouvais plus bouger (rire). C'était vraiment intense, même pour quelqu'un comme moi qui a pourtant certaines capacités athlétiques. Physiquement, on était des monstres. Pochettino, c'est un malade de travail."