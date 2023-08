PSG - Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

PSG - RC Lens : Sur quelle chaîne TV voir le match, à quelle heure, les dernières news

Le RC Lens a commencé sa campagne par un revers face au Stade Brestois (3-2) alors qu'il menait 2-0 en première période. Le club nordiste a poursuivi par un match nul face au Stade Rennais (1-1). Les joueurs de Franck Haise vont devoir faire mieux, mais ce ne sera pas chose aisée, car le calendrier n'est pas des plus faciles en ce début de saison. Après Rennes, les Sang et Or se déplacent à Paris avant de s'envoler sur le rocher pour affronter l'AS Monaco dans la foulée.

En face, Paris n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul lors de ses deux premières sorties face à Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), les coéuipiers de Kymian Mbappé sont en quête de leur succès inaugural en Ligue 1. Ce duel face au RC Lens est un premier grand test pour lun club francilien en crise qui n'a pas encore brillé depuis la reprise.

Heure: 21 h

Où voir PSG - RC Lens ?

Chaîne : Canal + Sport 360

Heure de diffusion : 21 h

Les cinq dernières confrontations :

15 avril 2023 : PSG 3-1 RC Lens (Ligue 1)

1 janvier 2023 : RC Lens 3-1 PSG (L1)

23 avril 2022 : PSG 1-1 RC Lens (L1)

4 décembre 2021 : RC Lens 1-1 PSG (L1)

1 mai 2021 : PSG 2-1 RC Lens (L1)

Les compos probables

XI de départ : Donnarumma ; Hakimi ; Marquinhos ; Skriniar ; Hernandez ; Zaire-Emery ; Ugarte ; Vitinha ; Dembélé ; Ekitike; Mbappé

XI de départ : Samba ; Gradit ; Danso ; Medina ; Frankowski ; Samed ; Diouf ; Machado ; Sotoca ; Wahi ; Fulgini.