Avec les blessures de Mbappé et Cavani, le PSG doit-il absolument recruter en attaque ?

Privé de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, blessés contre Toulouse, le club de la capitale doit-il sortir le chéquier pour s'offrir un attaquant.

Le PSG est passé par toutes les émotions ce dimanche soir au Parc des Princes. Pour la 100ème en de Kylian Mbappé, ce dernier avait à coeur de réaliser un grand match, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dès le premier acte, le club de la capitale a dû se passer d'Edinson Cavani, sorti blessé aux adducteurs, et remplacé par Choupo-Moting, tandis que Abdou Diallo a cédé sa place à Thiago Silva avant la pause.

Mais en seconde période, le PSG a perdu le dernier membre de la MCN. En effet, sur un sprint, Kylian Mbappé s'est stoppé net et a demandé à être remplacé. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG qui a tout de même réussi à s'en sortir sans son trio d'attaque et ce grâce à une belle performance de Choupo-Moting , auteur d'un doublé. Mais le champion de en titre a de quoi être inquiet puisqu'il va devoir faire sans ses deux attaquants la semaine prochaine à Metz, et sûrement pendant plusieurs matches, alors que le cas Neymar n'est toujours pas réglé.

Si Choupo-Moting a parfaitement réalisé l'intérim pendant un match, le a encore l'occasion d'étoffer son effectif. Des joueurs comme Paulo Dybala et Mauro Icardi sont des cibles potentielles pour renforcer le secteur offensif parisien, d'autant plus que Thomas Tuchel l'a répété en cas de départ de Neymar, il y aurait au moins une arrivée chez le champion de France en titre pour remplacer le Brésilien.

Le PSG a encore une semaine pour étoffer son secteur offensif puisque le mercato est encore ouvert en France jusqu'au 2 septembre. Goal sollicite donc votre avis.

Alors que le club de la capitale va être privé pendant plusieurs semaines de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, ferait-il mieux de passer à l'offensive sur le mercato et tenter de recruter un élément de plus en attaque, comme Paulo Dybala ou Mauro Icardi, ou tout simplement de se montrer patient en tentant de régler le cas Neymar, de le réintégrer, et de faire confiance à Choupo-Moting pour assurer l'intérim ? Votez sur le compte Twitter et la page Facebook de Goal et expliquez-nous votre choix en commentaires !

