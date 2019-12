PSG, le groupe est heureux pour Cavani

Les joueurs et l'entraîneur du Paris Saint-Germain se sont réjoui du retour en grâce de l'attaquant uruguayen ce mercredi soir.

Edinson Cavani entrevoit enfin le bout du tunnel. Ce mercredi soir face à , l'attaquant uruguayen a mis fin à une période de trois mois de disette. Longtemps blessé, le meilleur buteur de l'histoire du PSG peine à faire son retour dans l'équipe de Thomas Tuchel et joue très peu en raison de la bonne forme de son principal concurrent, Mauro Icardi, et de son manque de rythme dû à un temps de jeu réduit depuis son retour de blessure.

Edinson Cavani n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 18 août dernier face à Rennes en . Une éternité pour un attaquant de la trempe d'El Matador. La confiance lui manquait et cela se voyait comme face à où il a raté une énorme occasion après une offrande d'Angel Di Maria en fin de match. Hier face à Galatasaray, c'est tout le Parc des Princes qui a explosé suite au but de l'attaquant uruguayen.

Edinson Cavani a inscrit son 196e but sous les couleurs du PSG, en espérant pour lui que grâce à celui-ci d'autres suivent. Après la rencontre, ses coéquipiers étaient heureux pour lui, à l'image de Marquinhos, au micro de RMC Sport : "C’est super, c’est un beau geste aussi de Ney. Cavani marque, il retrouve le but après un long moment. Pour un attaquant, c’est important, surtout pour lui dans un moment difficile. C’est un groupe et on a besoin de tout le monde, la saison est longue. On va avoir besoin de grands joueurs et lui, il a déjà montré que ça en était un. on aura besoin de lui pour la suite".

"Cavani a pu marquer et tout le monde rentre heureux"

Neymar a également eu un mot pour l'attaquant uruguayen au micro de RMC Sport : "Edinson Cavani, c’est un excellent tireur de penalty, un grand joueur. C’est le Matador après tout et la seule chose qui lui manquait, c’était de marquer. Comme ça, il a pu marquer et tout le monde rentre heureux". Pour rappel, le Brésilien a offert le penalty à l'Uruguayen afin de le laisser prendre part à la fête et inscrire le but dont il avait tant besoin pour se relancer.

Enfin, Thomas Tuchel était bien évidemment soulagé pour son attaquant : "Oui, j’ai toujours dit ça que j’aurai besoin de lui. Et c’est la meilleure chose quand Edi marque un but et que c’est un attaquant. Quand ils marquent, ils ont confiance et c’est le plus important. C’est un bon geste de Neymar, je suis très heureux. C’est un gars avec un grand coeur. Le défi, c’est ce qu’il doit montrer à tout le monde, qu’il montre son grand coeur, chaque jour, à l’entraînement et dans chaque dialogue avec moi. Maintenant, tout le monde peut voir cela".

"Nous sommes une équipe ensemble. Il l’a donné à Edi, j’espère que c’est un symbole pour cette équipe et pour la saison. Je pense que c’est le plus important. On peut voir qu’il manque de rythme, c’est ma faute et celle de blessure et les autres sont décisifs, Mauro et Kylian. C’est difficile de changer. Il est important pour nous. C’est important qu’il marque, c’est la seule chose qu’il faut pour retrouver confiance. Je suis très heureux qu’il ait eu la possibilité de marquer", a conclu l'Allemand.