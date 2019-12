PSG-Galatasaray (5-0) - Marquinhos, Tuchel... Toutes les réactions

Le PSG a donné la leçon à Galatasaray (5-0) ce mercredi. Découvrez ci-dessous toutes les réactions.

Le PSG n’a pas laissé une seule chance à (5-0) ce mercredi, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Et il y a eu des moments mémorables. Que retenir ? La talonnade de Mbappé pour Neymar, les quatre gestes décisifs du Brésilien et un cinquième plus symbolique avec le penalty offert à Cavani ?

Ce dernier évènement a évidemment fait réagir. Du défenseur central Marquinhos à l’entraîneur Thomas Tuchel, en passant par Neymar.

Neymar, PSG (RMC Sport) : "Une soirée parfaite, oui. Je suis très heureux parce qu’on a gagné avec la manière. On reprend la mais on reste concentrés sur la Ligue des Champions, notre objectif ultime. (…) Cavani ? C’était important de lui donner. C’est un grand joueur et un excellent tireur de penalty, c’est le Matador après tout ! Il lui manquait juste un but, maintenant tout le monde est content. (…) Les huitièmes de finale, c’est très important pour moi aussi. Je n’étais pas là l’année dernière et il va falloir penser aux supporters, à tout le monde. (…) Si je suis heureux à Paris ? Je suis heureux quand je joue au football. Deux poteaux, un ballon et des coéquipiers, c’est bon. Est-ce que je suis heureux ? Oui."

L'article continue ci-dessous

Marquinhos, PSG (RMC Sport) : "C'était parfait, pas de but encaissé, beaucoup de buts marqués. Les attaquants ont été extraordinaires, avec beaucoup de pressing. C'est parfait de finir la phase de poules comme ça. L'état d'esprit est vraiment bon, il y avait beaucoup d'engagement. Si on arrive à continuer avec cet état d'esprit, cette identité, on fera de belles choses. Le penalty ? Un beau geste de Ney, Cavani marque, c'est important pour lui. On a besoin de tout le monde et donc de lui, ce sont des très grands joueurs. Et Edi a déjà montré que c'est un très grand joueur.

Thomas Tuchel, PSG (RMC Sport) : "Le but de Cavani ? Evidemment, ça nous a plu. Ça a plu à tout le monde. Tout le monde parle beaucoup de nous, mais nous avons toujours gagné. Là, on remporte ce groupe et ce n’est pas possible de faire ça avec uniquement des exploits individuels. Nous sommes une équipe, les gars l’ont montré et je suis convaincu qu’ils le feront encore. (Relancé sur Cavani après avoir esquivé la première question) Oui, c’est bien qu’il marque, je suis toujours content quand mes attaquants marquent. Il prend confiance et c’est le plus important."

Fatih Terim, Galatasaray (Conférence de presse) : "Nous avons pu être confrontés à un adieu assez difficile, mais nous laissons quand même une belle trace en Ligue des Champions. Nous acceptons que le et le PSG soient d'un autre niveau par rapport à nous. Nous les félicitons, cela n'a pas été facile pour nous. Nous allons essayer de faire mieux à l'avenir, nos décisions devront être plus radicales. Mes joueurs ont tout fait pour y arriver, l'échec n'est pas de leur faute."