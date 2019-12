PSG - Le groupe avec Meunier et Di Maria, sans Gueye et Cavani

Le Paris Saint-Germain se déplacera à Saint-Etienne avec un groupe décimé dimanche soir (21h), mais pourra compter sur le retour d'Angel Di Maria.

"J'attends une bonne ambiance, contre une équipe très physique, qui joue très compact. J'attends une atmosphère très difficile aussi. On ne sait pas trop à quoi s'attendre (d'un point de vue tactique, ndlr), mais je suis convaincu que nous sommes prêts pour ce match", confiait Thomas Tuchel ce samedi, au Camp des Loges, en conférence de presse.

Pour le déplacement dans le Forez, l'entraîneur du devra toutefois composer avec plusieurs absences.

Cavani absent, Meunier et Di Maria bien présents

En effet, l'Allemand sera privé de six joueurs face aux Verts. Comme annoncé plus tôt ce samedi, Edinson Cavani, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Julian Draxler ou encore Eric Maxim Choupo-Moting et Presnel Kimpembe, ne figurent pas dans le groupe de 19 joueurs convoqué par l'ancien du .

En revanche, le latéral droit Thomas Meunier et le milieu offensif Angel Di Maria sont bien présents. Il en va de même pour le jeune milieu de terrain Tanguy Kouassi (17 ans), qui avait été à son aise mercredi soir en Ligue des Champions face à Galatasaray (5-0). Adil Aouchiche, un autre joueur formé au club, n'a quant à lui pas été convoqué pour ce match, lui qui affrontera Évry avec les U18 ce dimanche, dans le cadre du 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella.