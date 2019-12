PSG - De nombreux absents à Saint-Étienne

Le PSG devra faire sans plusieurs joueurs pour son déplacement à Geoffroy Guichard dimanche (21h) dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.

Thomas Tuchel devra se passer de six joueurs ce dimanche pour la rencontre de à Saint-Étienne (21h) pour la 18e journée de championnat : Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Ander Herrera, mais aussi Julian Draxler, Edinson Cavani et Eric Choupo-Moting.

C'est ce qu'a annoncé l'entraîneur allemand ce samedi en conférence de presse, à la veille du match contre les Verts : "On a malheureusement quelques absents. Gana (Gueye), Kimpembe... C'est trop tôt aussi pour Ander Herrera. Drax (Julian Draxler) a été malade ces trois derniers jours, Choupo n'est pas disponible pour des raisons privées, et Edi (Cavani) a ressenti quelque chose après le match (contre , ndlr). Il a participé à l'entraînement hier (vendredi), mais il ne se sent pas très bien et il ne s'est pas entraîné aujourd'hui."

Tous deux sortis sur blessure en première période à , Idrissa Gueye et Presnel Kimpembe ne sont pas remis. Le défenseur champion du monde ne devrait pas rejouer en 2019, ce qui pourrait également être le cas de son coéquipier du milieu de terrain.

Malgré ces absences, les Parisiens tenteront d'enchaîner après leur probante victoire contre une faible équipe de Galatasaray en milieu de semaine en .