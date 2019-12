PSG, le curieux tweet de Neymar

Après la rencontre contre Nantes mercredi soir, Neymar a publié mercredi un tweet énigmatique. Et il semblait être destiné à ses détracteurs.

Neymar a retrouvé le chemin des filets mercredi à l’occasion du match opposant le PSG à Nantes en Ligue 1. Pour sa première titularisation depuis son retour de blessure, le Brésilien a su livrer une prestation séduisante qu’il a agrémenté par un but. En fin de partie, c’est lui qui a scellé le sort du match en transformant victorieusement un pénalty.

Le Brésilien n’est pas resté sur le terrain jusqu’au bout. À trois minutes de la fin, Thomas Tuchel l’a remplacé par Edinson Cavani. À sa sortie du terrain, l’ancien Barcelonais a eu droit à des applaudissements mais aussi à quelques sifflets. Il semblerait qu’une partie des fans franciliens ne lui a pas encore totalement pardonné ses envies d’ailleurs lors de la précédente intersaison.

Cette fois, Neymar n’a pas boudé à sa sortie

Face à lors du précédent match, Neymar avait filé directement au vestiaire après son remplacement. Cette fois, il s’est installé sur le banc avec le reste de ses coéquipiers. Il ne semblait pas agacé par le traitement qui lui était réservé, mais il n’était pas souriant non plus. La tête enfouie dans sa capuche, il a assisté tranquillement aux dernières minutes de la rencontre.

Après la partie, « Ney » ne s’est pas arrêté dans la zone mixte du Parc. En revanche, il a choisi un autre moyen d’expression. Sur son compte twitter, il a publié une photo où on le voit mettre son index devant la bouche. Une photo à laquelle il a associé un emoji avec la même expression. Faut-il y voir un message à l’adresse des supporters ? Possible, envers ceux qui l’ont conspué en tous cas. Et pour ceux qui l’ont soutenu ? Deux heures après le premier tweet, l’international auriverde en a mis un second où on le voit chauffer le public. Une courte vidéo avec la légende suivante « Allez Paris ! ».