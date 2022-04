PSG : le coup de pression de Keylor Navas sur son avenir

Le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers son dixième titre de champion de France ce mercredi soir avec un succès face à Angers. Les Parisiens ont pu compter sur l'efficacité de Kylian Mbappé, mais aussi sur les arrêts de Keylor Navas, notamment en première période. L'ancien du Real Madrid a vécu une saison étrange sur le plan personnel étant donné qu'il a alterné dans les buts avec Gianluigi Donnarumma, mais qu'il a manqué les deux plus grands rendez-vous de la saison, à savoir la double confrontation face au Real Madrid.

Navas veut que ça change mais se sent bien à Paris

Après la rencontre, au micro de Canal Plus, Keylor Navas a été interrogé sur sa situation personnelle et sur son avenir. Il en a profité pour mettre un petit coup de pression au PSG : "Il faut étudier la situation, étudier beaucoup de choses. Au final, j’ai une très bonne relation avec Gigio (Donnarumma). Il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matche et au final, c’est une situation, comme cette année, ça sera compliqué".

"On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre", a conclu Keylor Navas. Cette sortie médiatique a été remarquée et a conduit les journalistes présent en conférence de presse d'après-match à poser la question à Mauricio Pochettino.

Pochettino promet des changements

L'entraîneur du PSG a fait le point sur la situation des gardiens tout en sous-entendant que la saison prochaine, il y aurait du changement dans la gestion des portiers : "La saison est longue, avec une situation particulière. Je ne pense pas qu'il y ait un autre club dans le monde qui soit dans la même situation avec deux gardiens numéro 1 de cette envergure. La cohabitation et la concurrence entre les deux ont été bonnes. L'avenir sera différent".

"Que ce soit Keylor ou Gigio, ils auraient aimé jouer davantage. Dans le futur, les circonstances feront que l'avenir s'écrira d'une façon différente car je ne pense pas que d'autres clubs ont déjà vécu une situation similaire. Il faut se servir de cette expérience pour une meilleure gestion, pas seulement au niveau des gardiens mais aussi au niveau du groupe", a conclu Mauricio Pochettino.

Reste désormais à savoir si la sortie médiatique de Keylor Navas va faire bouger les choses dans le bon sens ou si au contraire, elle signe la fin de son aventure au Paris Saint-Germain puisque tout semble indiquer que Gianluigi Donnarumma, recruté pour préparer le futur du club parisien, sera préféré à l'ancien portier du Real Madrid si un choix entre les deux doit être effectué.