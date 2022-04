Mauricio Pochettino après Angers-PSG : "J'aurais aimé être champion dès ce soir"

Pourquoi avoir choisi ce système de jeu à trois défenseurs ?

Dès le début du championnat, nous avons utilisé ce système avec Danilo qui venait se glisser entre les défenseurs. Après les systèmes sont les systèmes mais il y a aussi l'animation qui a été bonne contre Angers.

Pensez-vous que ce système a de l'avenir pour la fin du championnat ou pour la saison prochaine ?

Il y avait des circonstances qui nous ont amené à choisir ce système avec les absences ou la blessure de Mauro Icardi juste avant la rencontre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un système pour le futur du PSG.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Mauro Icardi ?

Il a senti une gêne à l'échauffement sur une frappe et a ressenti une douleur au quadriceps. On va attendre les examens pour connaître sa durée d'indisponibilité.

N'êtes-vous pas déçu de ne pas être champion ce soir ?

Non, nous ne sommes pas déçus. Bien sûr, j'aurais aimé être champion dès ce soir mais on a fait ce que l'on devait faire en prenant les trois points.

Après la rencontre de Navas a confié que cette situation de concurrence avec Donnarumma ne serait pas tenable en vue de la saison prochaine. Qu'en pensez-vous ?

La saison est longue et cette situation est particulière. Je ne pense pas qu'il y ait un club au monde avec deux gardiens en position de numéro un qui ont cette envergure. L'avenir s'écrira d'une manière ou d'une autre mais la relation entre eux deux est bonne. Désormais mon staff et moi avons cette expérience pour gérer ce type de situation et je ne suis pas sûr que d'autres l'aient. Nous devons capitaliser sur cette expérience pour mieux gérer certaines situations et pas seulement concernant les gardiens.