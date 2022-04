Deuxième multiplex de la soirée pour cette 33e journée de Ligue 1 et encore beaucoup de mouvement, surtout en haut du tableau. Paris et Marseille ont gagné : le sacre du club de la capitale attendra donc encore quelques jours.

Paris tranquille, Marseille s'arrache

Privés de nombreux titulaires, les Parisiens n'ont pas eu à trop hausser le ton pour l'emporter sur la pelouse d'Angers.

Les Scoïstes ont beau se procurer quelques situations intéressantes en début de match, la blessure aux ischios de Boufal, sorti sur civière, coupe un peu le léger élan.

En face le PSG maîtrise trouve la faille par Kylian Mbappé, encore et toujours, qui repique depuis le côté droit pour trouver le petit filet de Mandrea depuis l'entrée de la surface (0-1, 28e).

Mohamed-Ali Cho trouve ensuite l'extérieur du poteau de Navas, avant que Ramos ne vienne doubler la mise de la tête sur corner juste avant la pause (0-2, 45e+2).

Deux buts puis trois avec Marquinhos, qui aggrave le score sur une offrande de Di Maria (0-3, 77e), après que Kylian Mbappé ait manqué plusieurs grosses situations devant des ultras parisiens qui ont une nouvelle fois refusé d'encourager les joueurs avant de quitter le stade à l'heure de jeu.

Une large victoire qui aura également permis à Pochettino d'offrir du temps de jeu à plusieurs jeunes. Maladroit sur son tacle, Edouard Michut est exlcu en fin de match pour une grosse semelle sur Romain Thomas.

Une victoire qui ne permet pas à Paris d'être officiellement champion de France puisque pendant ce temps, Marseille s'est employé pour renverser un FC Nantes deux fois devant au score.

Girotto glace d'abord le Vélodrome sur corner (0-1, 26e), avant que la pression des hommes de Sampaoli ne s'accentue au fil des minutes.

Sur un penalty obtenu par Kamara, Payet ramène l'OM (1-1, 39e), mais après un centre de l'exter' de Pallois, Marcus Coco redonne l'avantage aux Canaris (1-2, 41e).

D'un nouveau penalty, Payet ramène encore les siens (2-2, 55e), avant que le Vélodrome ne pousse fort derrière son équipe. Et c'est finalement l'ancien nantais Harit qui offre la victoire aux siens (3-2, 75e). Une fin de match marquée par l'expulsion de Marcus Coco, averti pour la deuxième fois au bout du temps additionnel.

Lyon retombe à Brest, Strasbourg et Lens pleine balle

Dans les autres matchs de la soirée, Lyon est retombé dans ses travers à Brest. Là encore une affaire de penalty puisque malgré plusieurs grosses occasions notamment pour Moussa Dembélé, ce sont les Bretons et Mounié qui ouvrent le score sur un penalty sifflé pour une main de Lukeba (1-0, 26e).

Dembélé se démène, mais ne cadre pas ou voit Marco Bizot se montrer décisif dès lors que ses tentatives sont plus précises.

Parfaitement lancé par Tete, l'attaquant français trouve enfin la faille la faille (1-1, 72e), mais sur l'engagement ou presque, Brest obtient un corner qui permet à Cardona de doucher à nouveau les Gones (2-1, 74e).

Dans la course au podium, Rennes est tombé à Strasbourg en concédant une ouverture du score très rapide signée Diallo sur la première action alsacienne (1-0, 4e).

Flavien Tait trouve ensuite le haut de la transversale et les Rennais se montrent les plus dangereux tout au long de la première période pour tenter de revenir. Martin Terrier égalise d'une superbe frappe peu après la reprise (1-1, 54e), mais Strasbourg ne s'en laisse pas compter.

Et Julien Stéphan joue finalement un mauvais tour à son ancien club grâce à l'intenable Ajorque, buteur de la tête sur un centre de Gameiro (2-1, 77e).

Enfin course à l'Europe toujours, on n'arrête plus Lens. Trois jours après leur victoire dans le derby à Lille, les Sang et Or ont disposé de Montpellier devant leur public.

Un succès dessiné en première période grâce à une plus grande maîtrise récompensée par le but de Pereira Da Costa à la suite d'un exploit individuel (1-0, 37e).

Ganago y va de son coup de casque sur un centre de Frankowski à un quart d'heure du terme pour donner encore plus de relief à la victoire nordiste (2-0, 75e).

Marseille solide dauphin, Rennes en danger

Au classement, le PSG n'aura plus besoin que d'un petit point samedi contre Lens pour valider un dixième sacre national.

L'article continue ci-dessous

Marseille conforte sa deuxième place avec désormais six points d'avance sur Rennes, mais aussi Strasbourg, revenu à hauteur du podium.

Lens reste septième mais tout proche des places européennes, tandis que Lyon perd à nouveau du terrain. Les Gones sont à sept longueurs de Monaco, cinquième.