PSG, le clan Kylian Mbappé répond cash à Luis Enrique

Alors qu’il n’était pas blessé, Mbappé a été remplacé à la pause du match contre Monaco, vendredi. Après le coach, le clan du joueur monte au créneau.

Le Paris Saint-Germain était en déplacement, vendredi soir, au Stade Louis II dans le cadre du match en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco. Alors que les deux équipes se sont séparées sur le score de parité (0-0), un fait a marqué la soirée : Kylian Mbappé remplacé à la pause sans que le Français ne soit blessé.

Luis Enrique ne regrette pas son choix

Remplacé après l’heure de jeu (65e) lors du match nul contre le Stade Rennais (1-1) la précédente journée, Kylian Mbappé a une nouvelle fois animé les débats, vendredi soir. Ceci à l’occasion du match en ouverture de la 24e journée du championnat de France contre l’AS Monaco. Alors qu’il n’était pas blessé, le joueur a été remplacé à la pause. Interrogé à la fin de la rencontre, Luis Enrique, coach du PSG, a assumé son choix.

« Que se passe-t-il avec Mbappé ? J’ai passé suffisamment de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui. On doit s’habituer. Je dois prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Roja au micro de Prime Video.

Agacé après une nouvelle question sur le même sujet qu’il n’a plus visiblement envie d’évoquer, le technicien espagnol a répondu cash : « Est-ce seulement footballistique ? S’il vous plait. Je vous ai donné ma réponse et elle est sincère. C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Il n’y a rien d’autre. C’est ma décision ».

Le clan Mbappé répond au coach parisien

Si le traitement envers Kylian Mbappé a changé depuis que le capitaine de l’Equipe de France a annoncé sa décision de partir à ses dirigeants, l’entourage du joueur ne voit aucune polémique à ce sujet. Selon les informations de RMC Sport auprès de l’entourage du joueur, le choix de Luis Enrique est respecté. Aussi, pour le clan Mbappé, le joueur n'a pas choisi de s'assoir en tribune par son propre gré.

« On respecte les choix du coach et Kylian est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG », confie l’entourage du joueur au média français.

Pour rappel, Kylian Mbappé a été remplacé à la pause. Alors que le joueur devait s’assoir sur le banc des remplaçants avec ses coéquipiers, l’ancien Monégasque, capté tout souriant dans les couloirs, a rejoint sa maman et conseillère dans les tribunes où il a suivi la seconde partie de la rencontre.