PSG, le Barça prêt à retenter sa chance pour Neymar ?

Le Barça serait bien déterminé à repasser à l'attaque pour recruter Neymar l'été prochain.

Le feuilleton Neymar a agité la planète football durant tout l'été 2019, et pour ceux qui pensaient que cet épisode était clos avec la fermeture du mercato estival, mais ce n'est sans doute pas le cas. Si le n'est pas parvenu à trouver un accord avec le l'été dernier faute de temps et de moyen, l'épée de damoclès est toujours sur le club de la capitale, conscient que les Blaugranas peuvent revenir à la charge dès l'été prochain.

En bonne santé depuis son retour de blessure en début de saison, Neymar a de nouveau prouvé durant la première partie de saison qu'il était un joueur à part lorsque les blessures le laissent tranquille. Et il n'y a pas que les observateurs du football français qui s'en sont rendu compte. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan serait toujours déterminé à recruter l'attaquant parisien, et qu'il devrait faire en sorte d'arriver à ses fins durant le prochain mercato estival.

Un deal à 180 millions d'euros ?

Même si une partie des supporters seraient toujours réticents à l'idée de faire revenir Neymar au FC Barcelone, et que certains membres du club n'ont toujours pas digéré l'attitude et certains propos de l'international brésilien après son départ pour la capitale française à l'été 2017, les dirigeants du FC Barcelone, eux, auraient dans l'idée de faire revenir Neymar pour préparer l'après-Messi. Ils considéreraient le Brésilien comme le plus à même d'être le successeur de l'Argentin.

D'autant plus que le FC Barcelone considérerait la star du Paris Saint-Germain comme l'une des seules grandes stars accessibles sur le marché des transferts, tandis que Kylian Mbappé semble plus compliqué à déloger. Mundo Deportivo rappelle en effet l'histoire du règlement qui peut permettre à un joueur au sein d'un club depuis au moins trois ans et qui n'a toujours pas prolongé, ce qui selon toute vraisemblance sera le cas e Neymar, de le quitter de manière quasi-unilatérale.

Dans ce cas-là, le FC Barcelone devrait tout de même verser un montant fixé par la FIFA, en fonction du prix initial, du salaire, de l'amortissement. Un prix qui s'élèverait selon Mundo Deportivo aux alentours de 180 millions d'euros. Reste à savoir si le Barça, qui était réticent à verser une telle somme l'été dernier et n'était probablement pas en mesure de le faire, sera convaincu de le faire pour faire revenir Neymar à l'été 2020.