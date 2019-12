PSG - Neymar : "Zidane ? L'un des plus grands"

L'attaquant brésilien a affirmé être un grand admirateur de l'ancien meneur de jeu, passé notamment par la Juve et le Real Madrid.

Si Neymar avait rejoint le l'été dernier - les Merengue avaient été évoqués comme une piste en cas d'échec d'un transfert vers le Barça - il aurait évolué sous les ordres de Zinédine Zidane.

Dans des propos relayés par As, le Brésilien a dit tout le bien qu'il pensait du champion du monde 1998, passé notamment par la de Turin et le Real Madrid.

"Si je devais défier Zidane sur quoi que ce ce soit, qu’est-ce que ce serait ? (…) Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci."

Toujours en , Neymar a réalisé un très bon début de saison malgré plusieurs absences, incrivant notamment 9 buts et délivrant 6 passes décisives. Son association avec Kylian Mbappé promet beaucoup en vue de la deuxième partie de saison, et l'ancien barcelonais se sait attendu en , pour enfin faire passer un cap au PSG.