Copa América, Brésil - Thiago Silva : "Neymar ? C'est un joueur indispensable"

Thiago Silva était satisfait au sortir de la victoire du Brésil en ouverture de la Copa America (3-0), et ce malgré l'absence de Neymar, blessé.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le , pays hôte, a parfaitement réussi son entrée en matière dans sa Copa America, en gagnant tranquillement le match d'ouverture contre la Bolivie (3-0), à São Paulo. Une victoire acquise grâce notamment à un doublé inscrit par Philippe Coutinho, chargé de transformer les pénaltys en l'absence du maître à jouer de la Seleçao en la personne de Neymar, blessé à une cheville et contraint de déclarer forfait. Si la victoire sur le score de 3 buts à 0 ne souffre d'aucune contestation possible, le Brésil a néanmoins pris un certain temps à entrer dans sa rencontre, avant de peu à peu prendre la mesure de l'évènement. Une analyse partagée par son défenseur central Thiago Silva au micro de BeIN Sport après le match.

"Neymar ? C'est un joueur indispensable"

"La première période a été un peu difficile. Surtout dans un premier match, avec beaucoup de tension... Mais je dois féliciter mon équipe parce qu'en deuxième période, nous avons été plus solides. On a marqué tout de suite un but, ce qui nous a ouvert le match. Et là, on a pu profiter de notre qualité pour inscrire le deuxième puis le troisième et remporter ce match là", a en effet analysé le défenseur, évoluant au .

Interrogé ensuite sur l'absence de son partenaire en club comme en sélection, l'ancien joueur de l' a estimé Neymar indispensable pour la Seleçao, mais préférait retenir les forces en présence. "Neymar ? C'est un joueur indispensable, que ce soit pour le Paris Saint-Germain et bien sûr pour la sélection. On ne va jamais oublier la qualité de Neymar. Mais je crois que David Neres a fait un bon match lui aussi. En seconde période tu le fais sortir et tu fais rentrer un autre joueur qui a beaucoup de qualités aussi, qui a été solide défensivement et qui a marqué le troisième but, , qui a fait un match incroyable. Il faut continuer comme ça", a ainsi ajouté Thiago Silva. Bien lancé dans la compétition, le Brésil devrait, comme à son habitude, monter au régime au fil des rencontres.