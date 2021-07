PSG, l'arrivée de Ramos ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire ?

Le défenseur espagnol serait en passe de rejoindre le club de la capitale, mais ce recrutement diviserait au sein du vestiaire.

Le Paris Saint-Germain est très actif en ce début de marché des transferts. Après avoir annoncé la signature de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale oeuvre sur plusieurs dossiers et est proche du but dans trois dossiers majeurs. Le premier et non des moindres mène à Achraf Hakimi. Le latéral droit devrait rejoindre le PSG très prochainement. Le second n'est autre que Gianluigi Donnarumma. Libre, le portier italien a passé sa visite médicale et sa signature devrait être officialisée sous peu.

Et enfin, le dernier en date, et peut-être le plus clinquant : le recrutement de Sergio Ramos. D’après les informations de RMC Sport, le défenseur espagnol aurait donné son accord pour un contrat de deux ans avec les vice-champions de France. Son frère se trouvait ce jeudi dans la capitale française pour boucler les derniers détails de ce deal. L’ancien capitaine du Real Madrid arriverait dans les prochains jours à Paris afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Il ouvrirait ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière, au bout d’une expérience de 15 ans avec les Merengue.

Si la signature de Sergio Ramos serait un gros coup pour le Paris Saint-Germain que ce soit d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue sportif, elle pourrait causer aussi des problèmes. Certes, la signature du champion du monde 2010 est un énorme signe envoyé à la concurrence, mais aussi en interne, à Kylian Mbappé par exemple qui n'a cessé de réclamer des renforts pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine.

Un salaire problématique ?

Néanmoins, selon les informations de Le Parisien, pas tout le monde au sein du vestiaire du PSG ne verrait d'un bon oeil l'arrivée de Sergio Ramos. Le quotidien avance notamment que ce transfert a "mis en colère certains joueurs" du vestiaire du PSG. Le premier concerné n'est autre que Presnel Kimpembe. Le défenseur central formé au club, titulaire indiscutable en charnière centrale, sera le premier à subir de plein fouet le recrutement de l'international espagnol.

En effet, son arrivée au PSG pourrait remettre en cause le statut de l'international français. Presnel Kimpembe qui était en concurrence avec Marquinhos et Thiago Silva les saisons précédentes, avait vu sa patience récompensée et était devenu le titulaire indiscutable du poste. Avec Sergio Ramos dans les pattes, il peut craindre pour sa place, sauf si Mauricio Pochettino décide d'aligner une défense à trois, un scénario qui n'est pas à exclure.

Autre problème majeur, la politique sportive du club. L'été dernier, le PSG a laissé partir Thiago Silva, ce dernier devenant trop âgé et trop cher. Or, Sergio Ramos à 35 ans et coûtera encore plus cher que l'ancien capitaine du PSG. Là aussi, la politique des dirigeants surprend, d'autant que beaucoup s'interrogent sur l'état physique de l'Espagnol et sa capacité à enchaîner les matches après une saison tronquée par les blessures.

Enfin, le dernier point évoqué par Le Parisien est purement financier. La pandémie de Covid-19 a laissé des traces dans les finances de l'ensemble des clubs, le PSG y compris. L'aspect financier de chaque transaction va compter, y compris celle de Sergio Ramos, même s'il arrive libre. L'Espagnol arrive avec un salaire de 15 millions d'euros ce qui risque de menacer l'équilibre au sein du vestiaire selon le quotidien français. Sergio Ramos n'a pas encore signé au PSG et malgré tous les côtés positifs de son recrutement, sa signature fait déjà énormément jaser.