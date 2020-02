PSG, l'agent de Thiago Silva confirme l'absence de négociations "pour le moment"

En fin de contrat en juin prochain, le Brésilien n'a pas encore reçu de signe du club de la capitale d'après son agent.

En fin de contrat en juin prochain avec le , Thiago Silva n'a jamais caché sa volonté de prolonger son bail avec le club de la capitale. Mais à l'heure actuelle, l'international brésilien n'a toujours pas vu son souhait exaucé. Depuis le 31 janvier dernier, le défenseur central de 35 ans est libre de s'engager avec le club de son choix et de signer un contrat, dès maintenant, qui débutera en juillet prochain. Mais la priorité de Thiago Silva reste le PSG.

Agent de Thiago Silva, Paulo Tonietto a évoqué l’avenir du capitaine du PSG. Dans une interview accordée à TMW, il n’a pas fermé la porte au Milan AC en cas de non-prolongation avec le club de la capitale : "Pour le moment, nous n’avons pas encore parlé d’une prolongation avec le PSG. Thiago Silva voudrait continuer au PSG, mais il n’écarte pas d’autres possibilités. Un retour à Milan ? Il a un excellent rapport avec Milan et s’il ne renouvelle pas son contrat à Paris, tout serait possible".

Une prolongation au point mort

L'article continue ci-dessous

Fin janvier, l'agent du Brésilien avait déjà mis la pression au PSG, d'abord dans les colonnes de Football : "Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore".

Puis dans un entretien accordé à Globoesporte : "Non, pour l'instant il n'y a pas de négociations avec le Paris Saint-Germain. Il a déjà reçu des offres d'autres clubs, mais je ne parlerai pas d'autres clubs car la priorité de Thiago Silva est de rester au PSG. Le football est très dynamique. Mais pour le moment, la priorité est au PSG. Nous attendrons le PSG. S'ils ne nous contactent pas avec une offre, cependant, il est clair que nous écouterons les propositions des autres équipes".

Autant dire que la prolongation de Thiago Silva fait du surplace et que sa situation personnelle est encore loin d'être résolue. Le défenseur central brésilien n'a pas encore fait de choix quant à son avenir et attend toujours un signe du PSG au vu des déclarations de son agent, mais il n'attendra pas indéfiniment et risque de s'engager avec un autre club si le champion de France en titre ne fait pas le premier pas dans les semaines à venir.