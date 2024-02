PSG, la stratégie de Luis Enrique pour redonner confiance à Nuno Mendes

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, prévoit un plan soigneux pour redonner confiance à Nuno Mendes, de retour après plusieurs mois d’indisponibilité.

Blessé depuis avril 2023, Nuno Mendes a dû rester éloigné des terrains pendant longtemps. Passé par la table d’opération, l’international portugais poursuivait sa rééducation en attendant son retour sur les pelouses. Un retour effectué dimanche dernier lors de la 23e journée de Ligue 1 contre Rennes. Et pour éviter tout risque de rechute et surtout afin de permettre au joueur de retrouver ses repères, Luis Enrique a un plan bien détaillé.

Nuno Mendes soulagé de retrouver les terrains

Le choc entre le PSG et Rennes dimanche dernier (1-1) n’était pas marqué uniquement par la sortie étonnante de Kylian Mbappé et le penalty accordé au club parisien et jugé discutable par les Rennais.

La rencontre était surtout marquée par le retour à la compétition de Nuno Mendes, 10 mois après son dernier match. Une libération pour l’ancien joueur du Sporting Lisbonne. « Je suis très heureux, je me sens bien. Quand je suis rentré, j’ai entendu les supporters qui chantaient mon nom, c’était du bonheur ! C’était le jour prévu et je suis content », a-t-il confié au micro de PSG TV.

Luis Enrique sera patient avec Nuno Mendes

Avec le retour de Nuno Mendes, Luis Enrique dispose enfin d’un nouvel atout au poste de latéral gauche. Pour autant, le technicien espagnol ne compte pas se précipiter avec le Lusitanien. L’ancien coach du Barça qu’il faudra être patient avec Nuno Mendes qui retrouvera son meilleur niveau au fil des matchs.

« Nuno Mendes est la nouvelle la plus positive de la soirée, quel que soit le match, car après de nombreux mois, il est de retour sur le terrain. Il était souriant et très heureux et il est encore loin de sa meilleure forme. Nous devons lui donner des minutes et de la confiance petit à petit. Car quand vous avez été blessé pendant tant de mois, ce n'est pas seulement une question physique - il est parfait physiquement - mais c'est aussi une question mentale, une question de confiance. Et nous sommes ravis qu'il soit de retour dans l'équipe, c'est une excellente nouvelle », a confié Luis Enrique.