PSG, la signature de Mbappé au Real Madrid menacée

Une nouvelle donnée menace la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain.

Kylian Mbappé cristallise l’attention des médias depuis quelques jours. Depuis les révélations du journal, Le Parisien, samedi, tous s’accordent sur le fait que l’international français rejoindra bel et bien le Real Madrid l’été prochain. Toutefois, une nouvelle donnée pourrait tout changer et profiter au PSG.

Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas fait un choix définitif pour son avenir. Du moins, pas encore officiellement. Mais Le Parisien a lâché une bombe samedi révélant que le natif de Bondy avait décidé de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le média, proche du PSG, le club de la capitale se serait même résigné à l’idée de perdre son meilleur buteur en fin de saison.

De son côté, même s’il affirme en public ne pas être au courant d’un choix de l’international français, le PSG envisage déjà l’avenir sans Kylian Mbappé. A Madrid également, le Real se dit « très confiant » par rapport à la finalisation du transfert. Toutefois, le club madrilène pourrait revenir sur sa décision de signer Mbappé l’été prochain.

Mbappé bloqué par les JO

En effet, Kylian Mbappé a l’intention de disputer les Jeux Olympiques Paris 2024. Prévus pour l’été prochain, les JO pourraient constituer un obstacle à la signature du Français au Real Madrid à en croire David Sanchez. « Le Real Madrid va-t-il recruter un gars qui va jouer aux Jeux Olympiques ? Et s'il se casse une jambe. Je veux voir si le Real Madrid dira à Mbappé : 'Va aux JO" au cas où il le signe », lance le journalise espagnol sur la COPE.

Malgré l’obstacle JO, David Sanchez ne doute pas cependant de la volonté du Real Madrid de signer Mbappé l’été prochain même s’il préfère être prudent. « J'ai le sentiment que le Real Madrid laisse entendre, avec intérêt, qu'il va peut-être recruter Mbappé cet été. Et je suis convaincu qu'il va le recruter. Mais cela arrive vite. Mbappé n'a jamais décidé à l'avance. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait et confirmé dans la dernière seconde de la dernière seconde », ajoute-il. Pour le moment, le PSG est le seul club à pouvoir garantir une participation aux JO à Kylian Mbappé et cela pourrait peser lourd dans son choix.