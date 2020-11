PSG - La mise au point de Kays Ruiz-Atil concernant Leonardo

Sur son compte Instagram, le jeune milieu de terrain a démenti avoir eu une altercation verbale avec son directeur sportif Leonardo.

Lancé à la mi-temps pour pallier la blessure de Moise Kean, touché au mollet, le jeune Kays Ruiz-Atil a marqué des points face au FC Nantes (0-3), samedi. Malheureusement, sa bonne prestation a en partie été gâchée par une vidéo postée dans la soirée sur les réseaux sociaux, entraînant un début de polémique sur la toile.

"Je ne manquerai jamais de respect à Leonardo ni à l'institution PSG"

Sur celle-ci, on aperçoit le jeune milieu du tenir une discussion semblant houleuse avec son directeur sportif, Leonardo. Une polémique de courte durée, le principal intéressé ayant démenti sur son compte Instagram personnel. "Je vous fait cette vidéo afin de démentir certains propos vus sur les réseaux sociaux. Je m'entends très bien avec Leonardo et j'ai énormément de respect et d'estime pour Leonardo", explique d'abord l'ancien du , tunique du PSG sur les épaules.

"Ce que vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est l'accolade entre nous juste avant. Je ne manquerai jamais de respect à Leonardo ni à l'institution PSG qui m'ont donné leur entière confiance. Ici c'est Paris, rendez-vous mercredi (face à Leipzig, 21h00)", ajoute Kays Ruiz-Atil, 18 ans. Un message on ne peut plus clair.