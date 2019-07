PSG - La Ligue des Champions, le Ballon d’Or, l’Euro… Kylian Mbappé affiche ses (grandes) ambitions

En marge de la présentation du maillot extérieur du PSG, Kylian Mbappé a affiché ses (grandes) ambitions pour la saison à venir.

"Le Ballon d’Or, mon prochain objectif ? Mon prochain objectif, c’est de tout soulever". Ces mots, ce sont ceux de Kylian Mbappé, prononcés à l’occasion de la cérémonie du BO 2018, en décembre dernier. Certains le taxent parfois d’arrogance, mais le natif de Bondy est surtout plein d’assurance. Constamment affamé de titres, le champion du monde a logiquement eu du mal à digérer la saison passée et la perte de la et de la …

Mbappé veut se "servir des erreurs du passé" en C1

"La saison prochaine, on va essayer de jouer pour gagner. De rendre les gens fiers, de faire honneur au club, car il en a besoin. Le championnat est un long marathon, et c’est surtout un objectif à ne pas négliger. Bien sûr qu'on est favoris mais ce n'est pas parce qu'on est favoris qu'on va l'emporter. La saison dernière, c'était un échec de ne pas remporter de coupe nationale", a regretté l’ancien joueur de l’AS en marge de la présentation du maillot extérieur du PSG.

Si la demeure l’objectif officiel des Parisiens, qui avaient mis du temps avant de digérer la perte du titre en 2017 au profit de l’AS Monaco, la Ligue des Champions conserve sa place d’objectif officieux. "La , c'est un grand objectif. On a l'équipe pour mais il se passe toujours un truc qui contredit nos performances. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l'avant, ce serait bien pour le club d'avancer sur le plan européen", a reconnu Mbappé.

Prévoyant, Mbappé ne se focalise pas uniquement sur le PSG et les échéances à court terme. Le 4e du dernier classement au Ballon d’Or pense aussi aux Bleus et à l’ , même s’il préfère avant tout faire preuve de prudence. "Tout est possible pour l'Euro. Après, c'est dans un an. Il faut déjà se qualifier. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent le gagner et je pense qu'on en fait partie", a estimé l’attaquant parisien.

Mbappé : "La Ligue des Champions, l’Euro et peut-être les JO…"

Tant de compétitions, de potentiels trophées et d’éventuelles victoires qui l’amèneront peut-être un jour vers son premier Ballon d’Or… "C’est un objectif, un rêve, un peu tout ça. Après, il y a les joueurs qui veulent le remporter et ceux qui font tout pour le remporter, qui s'en donnent les moyens. Ce n'est pas un objectif individuel, ça passe par le groupe. C'est le collectif qui va décider si vous êtes l'heureux élu", a déclaré Mbappé, avant se confier davantage.

"Bien sûr que le remporter serait énorme, je ne vais pas faire de langue de bois. Mais il y a des étapes à passer, d'autres trophées à aller chercher. La Ligue des champions en club, l'Euro et peut-être les Jeux Olympiques 2020 avec la sélection", a conclu Mbappé, histoire de faire un nouvel appel du pied à la Fédération Française de Football. Décidément, KM7 veut vraiment tout soulever !